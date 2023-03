英國指中國構成「劃時代挑戰」　中駐英大使館：強烈不滿

中國駐英國大使館3月13日就英國發表報告把中國定位為「劃時代挑戰」稱,英方有關報告渲染所謂中國挑戰,對中國進行攻擊抹黑,中方對此強烈不滿、堅決反對。



英國政府13日發布更新版《安全、防務、發展與外交政策綜合評估》報告,全稱為「Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy」。

報告把中國定位為「劃時代挑戰」並談及涉及香港、新疆和南海等議題。

根據中國駐英國大使館網站,使館發言人13日說,對各國而言,中國是劃時代的機遇,而不是挑戰,中國堅持走和平發展道路,堅定奉行獨立自主的和平外交政策,致力於在相互尊重、平等相待、互不干涉內政等原則基礎上同各國發展友好合作關係,始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

使館發言人表示,台灣是中國領土不可分割的一英國警告中國構成「劃時代挑戰」 中駐英大使館:強烈不滿,台灣問題怎麼解決是中國人自己的事,任何外國都無權干涉,至於新疆、香港、西藏事務,使館重申這些都是中國內政,堅決反對任何國家以任何形式和藉口干涉中國內政。