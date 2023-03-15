泰國高放射鋼管失竊政府急尋　發布二級災難警報

泰國一間位於Sri Maha Pho的燃媒發電站的放射性鋼管失竊，政府部門在積極尋持，警告已偷竊它的人切勿直接接觸，不然會危及健康。Sri Maha Pho距離曼谷160公里。



出事的發電廠名為National Power Plant 5A Company，位於曼谷以東的巴真武里府（Prachinburi，又稱巴真府）。工作人員10日進行例行檢查時，發現少了一根長約30厘米、寬13厘米、重達25公斤的鋼管，相信是它是在2月23日被人取走。

當局警告盜竊它的人不要直接接觸這根含有高量放射性銫-137（Caesium-137）的鋼管。它是測量工廠蒸汽壓力裝置的一部份。公司稱它可能是在幾天前，從約18米高壁架掉落後失竊；工廠的輻射測試顯示，它已被帶走。

泰國《民族報》15日引述巴欽武里府首長Ronnarong Nakornjinda稱，懷疑鋼管被盜後已售予古董店。官員已下令在古董店或類似的商店尋找，以及準備照顧接觸過鋼管的人。Ronnarong Nakornjinda呼籲任何找到鋼管的人盡快聯絡當局。

他在14日出席緊急會議後說，該府公共衛生及勞工福利部門已成立指揮中心去尋找它，以及準備就事態可能惡化作進一步處理。

鋼管失竊前處於密封狀態，但若被人為接觸式拆封，會對皮膚、肝臟以及骨髓構成傷害，可能有導致人患癌的風險。

Ronnarong Nakornjinda稱銫-137的半衰期約為30年，可在環境中留存300年。