TikTok：美國威脅中國股東出售股份　否則面臨頒禁

TikTok發言人表示，美國總統拜登政府已要求TikTok的中國所有者剝離他們的股份，否則將面臨美國可能的禁令。



據路透社報道，TikTok發言人奧伯韋特（Brooke Oberwetter）15日表示，公司最近聽到美國財政部領導的美國外國投資委員會（CFIUS）的消息，要求TikTok的中國所有者出售股份，並表示否則將面臨美國針對TikTok的可能禁令。

奧伯韋特在一份聲明中說，如果保護國家安全是目標，撤資並不能解決問題：所有權的變更不會對數據流或訪問施加任何新的限制。

TikTok還表示，解決國家安全問題擔憂的最佳方式是對美國用戶數據和系統進行透明的、基於美國的保護，以及進行強有力的第三方監測、審查和驗證措施。

目前尚不清楚中國政府是否會批准任何資產剝離。

TikTok行政總裁周受資將出席3月23日舉行的聽證會，就對用戶私隱和消費者訊息安全保護等問題發言。

美國長期以「國家安全」為名打壓TikTok。美國前總統特朗普（Donald Trump）於2020年發布行政命令，禁止TikTok在美國運營，但在針對該措施的一系列法庭訴訟中敗訴。現任總統拜登（Joe Biden）2021年6月撤銷特朗普的一系列行政命令，並命令商務部對相關App帶來的安全問題進行審查。

此前，美國所有州都已被禁止在政府設備上使用TikTok。歐盟委員會也已決定暫停其員工企業設備以及加入委員會移動設備服務的個人設備上使用TikTok應用程序。歐盟理事會稱也在研究採取類似措施。此外，從2月28日起，在官方移動終端（Mobile Terminal）上的TikTok應用程式將會被自動卸載，且無法使用。加拿大政府解釋稱，做出這一決定的必要原因是「確保政府訊息系統和網絡受到保護」。