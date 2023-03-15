美媒：若安全方案不獲美國接納　Tiktok擬脫離字節跳動

TikTok的管理層正在討論從其中國母公司字節跳動剝離的可能性，以幫助解決有關國家安全風險的擔憂。



據彭博社3月14日報道，知情人士透露，可能導致出售或首次公開募股（IPO）的剝離措施被認為是最後的選項，只有在該公司與美國國家安全官員達成的現有方案未獲批准時才會進行。

知情人士稱，即使如此，這樣的交易必須獲得中國政府的批准。

TikTok正在接受美國外國投資委員會（Cfius）的國家安全審查。 TikTok在2022年同意實施一些措施來解決美國官員的國家安全擔憂。這項被稱為「德克薩斯計劃」（Project Texas）的方案包括引入美國科技巨頭甲骨文（Oracle）託管美國用戶數據和審查其軟件，並任命一個由政府批准的3人監督委員會。

知情人士稱，跨部門機構Cfius的審查進程停滯不前，令TikTok無法確定該方案能否足以支持公司繼續在美國運營。其他知情人士稱，來自司法部的Cfius成員一直不願接受TikTok的方案。

TikTok還面臨美國國會一連串潛在立法議案，其中一些議案要求必須分離。議員們擔心TikTok應用可能被迫與中國政府共享數據，或可能被北京用作施加影響的工具。一些獲得兩黨支持的議案要求禁止該影片共享應用程式或強制其出售。

「無論是禁止TikTok還是將TikTok從字節跳動剝離，都不能解決有關數據傳輸的國家安全問題，」TikTok發言人Brooke Oberwetter說，「根據德克薩斯計劃，我們美國用戶的TikTok數據將被置於比任何可比的美國公司高得多的安全標準之下。」

TikTok行政總裁周受資下週將就該應用程式的數據私隱和安全做法，以及公司與中國共產黨的關係向眾議院能源和商務委員會作證。

本文獲《聯合早報》授權轉載

