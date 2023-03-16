郭文貴與特朗普前顧問班農關係密切　成立自家媒體宣揚陰謀論

郭文貴在3月15日，於美國紐約被捕。敦文貴被指挪用支持者投資的10億美元，維持自己和親人的奢華生活。但他在被捕前，與前總統特朗普（Donald Trump）的前顧問班農（Steve Bannon）的親密關係，成立媒體宣傳陰謀論及反疫苗資訊等早已為人詬病。



郭文貴2014年逃離中國並流亡美國，於2015年登上富比世億萬富豪榜，身價估計達11億美元。中國政府指控其行賄，非法取得資產及債務違約等向其發出紅色通緝令，郭文貴否認所有指控，並多次威脅「爆料」揭露中國政府貪腐內幕。郭文貴過去曾接受多個媒體採訪，並揭露其所謂的內幕消息，收獲了大量支持者。

圖為郭文貴成立的GNews，內容大部分與攻擊中國政府有關。（網頁截圖）

郭文貴與前美國總統特朗普政府關係密切，他與前白宮顧問班農（Steve Bannon）是商業伙伴。郭文貴創立名為郭媒體（GNews / GTV）的媒體公司，由班農擔任董事。GTV除對中國政府進行攻擊，還協助宣傳特朗普，包括支持特朗普所稱的大選舞弊，並散播極右訊息。

在新冠疫情流行期間，GTV協助宣傳各種陰謀論，包括新冠起源中國實驗室、疫苗有毒無用，甚至推銷未經證實的療法。美國《紐約時報》曾報道班農與郭文貴合作，利用建立的媒體宣傳，把美國極右派與中國僑民連繫起來。

美國司法部表示，郭文貴在流亡美國期間，利用他身為中國政府批評者的聲望，鼓勵支持者捐贈或投資其掌控的非營利組織或生意，包括他的GTV，涉及金額10億美元。郭文貴被指把這些資金挪為己用，用於購買包括房地產，名車及遊艇。班農在2020年8月被捕時，正好就在郭文貴的遊艇上。