美國拘捕流亡富商郭文貴　涉嫌欺詐及洗黑錢

美國司法部3月15日表示，流亡美國的中國富商郭文貴因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，於同日上午在紐約被捕。而美國證券交易管理委員會（SEC）更透露，其涉案金額高達8.5億美元。



司法部當日發表聲明，指郭文貴及其財務顧問余建明（William Je）涉嫌向數十萬名網上追隨者提供虛假陳述，以吸引對方投資各種不同實體及項目，兩人更在欺詐過程中挪用了數億美元的資金。其中後者更被指妨礙司法公正，目前仍然在逃。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）同時宣布，在2022年9月至2023年3月期間，美國政府從郭文貴21個不同的銀行戶口中充公了約6.34億美元。而SEC則在聲明中指：「我們指控郭文貴是連續詐欺犯，他透過承諾投資人不符比例的獲益，以加密貨幣、科技及奢侈品投資獲取逾8.5億美元。事實上，郭文貴是利用多名受害人資金，以維持個人及家庭的奢侈生活。」

2014年在中國官方的反腐風暴打壓下，郭文貴流亡美國，其後他通過YouTube和Twitter等網絡工具進行「政治爆料」，甚至曾經成立自媒體公司郭媒體（Guo Media）和媒體平台網站G-TV等。