俄烏戰爭︱秦剛與烏克蘭外長通話　稱中方對危機可能失控感憂慮

中國國務委員兼外長秦剛3月16日同烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通電話，他在談到俄烏問題時表示，中方對危機延宕升級並可能失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，盡快恢復和談，推動重返政治解決軌道。



中國外交部指，秦剛重點闡述中國國家主席習近平提出的「四個應該」，強調中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，呼籲國際社會為和談創造條件。中方對危機延宕升級並可能失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，盡快恢復和談，推動重返政治解決軌道。

秦剛又談到希望烏俄為對話談判保留希望，無論有多大的困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門，中方將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設作用。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）2023年2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，會晤中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中國外交部）

外交部指，庫列巴在通話期間介紹烏克蘭危機最新情況及和談前景，感謝中方向烏提供人道主義援助，表示中方發布的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件體現了推動停火止戰的誠意，希望同中方保持溝通。

外交部又稱，秦剛在通話時表示建交31年來，中烏關係保持發展勢頭。中烏務實合作基礎良好、潛力巨大，實現中國式現代化進程將為中烏互利合作提供更廣闊機遇。

庫列巴表示，中國不僅是烏克蘭的重要合作夥伴，更是國際事務中不可或缺的關鍵大國，祝賀中國近期成功促成沙特阿拉伯與伊朗和解，烏方從長遠角度看待兩國關係，將繼續恪守一個中國原則，尊重中國領土完整，期待同中方增進互信，深化各領域合作。