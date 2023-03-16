俄烏戰爭｜德桑蒂斯：烏克蘭非美國利益　本年反攻不成功便成仁？

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）雖然依然在共和黨選民的民調中落後特朗普（Donald Trump）幾個百分點，但這位尚未宣布參選的下屆共和黨總統大熱以44歲之齡、乘着去年大勝遙擺佛州之勢加入戰團已是個時間問題。相比起新意欠奉的特朗普，德桑蒂斯更有共和黨明日之星的味道。

特朗普對於歐洲的不肖以至其孤立主義傾向一直明白無誤。全球各國對於靠着本土政治起身的德桑蒂斯有何外交主張向來特別感興趣，特別是他在烏克蘭問題上的取態。

長期迴避表態

明顯是為了準備參選總統，德桑蒂斯2月底就出版了《The Courage to Be Free》（暫譯：成就自由的勇氣）一書。雖然烏克蘭人的抗俄戰爭在西方世界被普遍理解成捍衛自由的戰爭，但這本以自由為題的「大作」卻沒有着墨烏克蘭，讓不少觀察家大感失望。

在2014、2015年克里米亞事件剛剛發生不久之際，當時尚是寂寂無名國會眾議員的德桑蒂斯，曾要求奧巴馬（Barack Obama）向烏克蘭輸出武器，不要再計較是防守性還是攻擊性的，更聲言烏克蘭人只「想自己好好打一場仗，而不是要我們為他們作戰」，認為美國應全力支持烏克蘭。

德桑蒂斯2月底就出版《The Courage to Be Free》（暫譯：成就自由的勇氣）一書。（Amazon網站截圖）

不過，這種好戰和反俄之風到了今天在共和黨已不再是主流。德桑蒂斯也出言批評過烏克蘭某些官員此前對馬斯克（Elon Musk）「和平倡議」的惡言相向是不知感恩，其後也跟從共和黨部份政客的言論，批評拜登當局的援烏政策是沒有戰略目標的「空白支票」。

然而，這些零散的表態未能刻劃出德桑蒂斯的對烏立場。德桑蒂斯也似乎知道援烏議題的重要性和爭議性，一直避免公開在此表明態度——直到3月14日為止。

德桑蒂斯回應了一向反對援烏、崇尚普京（Vladimir Putin）的《霍士新聞台》（Fox News）主持卡爾森（Tucker Carlson）對潛在共和黨總統候選人發出的「烏克蘭問卷」，首次較完整地表達了他的對烏政策主張。

靠向孤立主義？

德桑蒂斯開宗明義表示烏克蘭問題並非美國的「切身利益」（vital interest），更將烏克蘭保衛領土完整的戰爭稱為「烏克蘭和俄羅斯之間的領土爭議」，重申拜登當局無限期的「空白支票」政策並無明確目標和負責機制，只會分散了美國應對最迫切挑戰的注意力。

3月10日，德桑蒂斯在共和黨總統初選首州艾奧瓦（Iowa）宣布新書。（Reuters）

他除了反對美國派兵又或者給予烏克蘭越境攻擊能力之餘，也表明F-16戰鬥機、長程導彈等烏克蘭要求久矣的武器都不應該輸送給烏克蘭。他又表明反對尋求俄羅斯「政權更迭」的政策，認為拜登的行動只讓俄羅斯與中國變成了「實然盟友」。最後，他更提到援烏政策使對美國安全關鍵的武器庫被迅速清空。

此等清晰的表態使德桑蒂斯在對烏政策上完全緊靠了特朗普的孤立主義路線。

更值得留意的是德桑蒂斯選擇以卡爾森之口發布自己的對烏政策，而卡爾森卻是美國國內反對援助烏克蘭的首席輿論代表，曾嘲笑烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是個腐敗的「反英雄」、穿着跟「脫衣舞夜總會的經理」一樣。

雖然除了特朗普和德桑蒂斯以外，其他諸如前副總統彭斯（Mike Pence）以及已宣布參選的前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）等（潛在）候選人，都明確支持烏克蘭，但長時間以來民調已明確顯示共和黨的2024年總統候選人若非特朗普，就是德桑蒂斯。

昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）2月16日公布的民調顯示，在特朗普、德桑蒂斯、彭斯和黑利四人之間，共和黨選民對他們的支持度分別為43%、41%、4%和6%。（Reuters）

如果兩人之間任何一個能擊敗民望依然不振、以近82歲高齡參選的拜登——經過去年中期選舉出乎意料的「小敗」之後，未宣布競逐連任的拜登已再次成為民主黨的共識人選——烏克蘭要再像今天一樣得到美國的大舉援助將會困難重重。

隨着2024大選年迫近，烏克蘭要尋求以優勢地位結束戰爭，最佳辦法就是在本年的反攻靠着拜登的「餘暉」打出明確的戰果，以避免共和黨上台的風險。

烏克蘭的「反攻劇本」

對此，無論是拜登當局、歐盟主要國家，以至烏克蘭自身都大體明瞭。去年底國會仍在民主黨手中之際，拜登當局就趕忙通過了四百多億美元的援烏撥款，足夠烏克蘭直至本年秋天之用。

踏入本年以來，歐洲國家的援烏步伐急速前進，德國輸出豹2（Leopard 2）主戰坦克，波蘭等其他國家也加入此等援助，丹麥、德國和荷蘭更出資買入支持100架豹1坦克整修後輸烏，波蘭近日更表明會在數周內向烏克蘭輸出蘇式戰鬥機。連以往主張對俄溝通的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）最近也加入了主張「先戰勝再談判」的陣營。《經濟學人》的消息也顯示單在1月德國援烏會議上同意的輸烏武器量就已相當於2022年全年的三分之二。

在2月24日記念戰爭一周年的講話中，澤連斯基亦表明會盡一切辦法在本年取得勝利。

烏克蘭「反攻劇本」各主要地點地圖。（liveuamap）

烏克蘭的「反攻劇本」經過這幾個月的各方戰情分析後也愈見清晰：就是全力攻下亞速海北岸，再往西三面夾攻赫爾松州（Kherson Oblast），然後重新切斷克里米亞的供水，再像去年10月一樣打斷克里米亞大橋——此時，克里米亞就會變成半個孤島。作為俄羅斯在普京治下國力恢復的象徵，為保克里米亞，放棄其他條件啟動對烏談判就很可能成為普京的最佳出路。而以某種方式放棄克里米亞主權，則將變成烏克蘭奪回大部份領土、獲取安全保障的最低代價。

如果這套「反攻促談」的劇本未能在本年內變成現實，陷入第三年苦戰的烏克蘭就只能祈求如今每一秒都在創造「史上最年長總統」歷史的拜登到2025年1月之後還能繼續每日刷新紀錄。