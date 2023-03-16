中國會否放寬更多澳洲商品進口？　商務部：願就技術問題溝通

美媒3月14日稱，中國已允許國內所有公司進口澳洲煤炭。在16日的中國商務部記者會上，發言人被問到中方會否放寬其他澳洲商品，中方回應指，中方依據世界貿易組織（WTO）規則及中國法律法規管理對外貿易，誤讀為限制措施是不合適，又指中方願就雙方關心的一些技術問題展開溝通，尋找互利共贏解決方案。



有記者在3月16日的中國商務部例行記者會上問到，中方是否能確認已取消對進口澳洲煤炭的貿易限制。束珏婷回應指，中國對煤炭進口實行自動許可管理，煤炭自動進口許可證可正常申請，她說需強調的是，中方依據世界貿易組織（WTO）規則以及中國法律法規管理對外貿易，將相關管理方式誤讀為限制措施是不合適的。

有記者又問到，全面恢復煤炭進口對中國的能源供給以及中澳貿易有什麼意義，而中方未來對其他澳洲商品，即例如龍蝦、牛肉、大麥和葡萄酒的進口是否也會放寬。

束珏婷回應道，中方願就雙方貿易中各自關心的一些技術問題進行溝通，尋找互利共贏的解決方案。她指同時中方也希望澳方與中方相向而行，為中國企業對澳展開貿易投資提供公平、開放、非歧視的營商環境，為中澳經貿合作注入更多積極因素。

她表示，中澳兩國在經貿領域展開互利合作，符合兩國和兩國人民的共同利益。她說中澳貿易的主體是企業，兩國企業根據需求和市場條件，依法展開相關貿易，而中方對相關商品採取的檢驗檢疫和貿易救濟等措施，嚴格遵守中國法律法規和世貿規則。

彭博社3月14日引述知情人士稱，中國已允許國內所有公司進口澳洲煤炭，標誌着從2020年起實施的貿易限制已結束。報道指，2023年早些時候，中國政府重新允許4個主要進口商購買澳洲煤炭，並於1月開始運輸，中國海關獲告知可開放所有澳洲煤炭進口中國。