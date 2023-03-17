俄烏戰爭｜聯合國調查報告：俄羅斯犯廣泛戰爭罪行

聯合國屬下調查委員會3月16日發表報告稱，俄羅斯在烏克蘭犯下了廣泛的戰爭罪行，包括蓄意殺戮平民及施以酷刑，以及驅逐兒童。不過，調查中未發現種族滅絕的證據。



聯合國指示成立的烏克蘭問題獨立國際調查委員會（Independent International Commission of Inquiry on Ukraine ）發表的報告，資料來自超過500次訪談、分析衛星圖像，以及視察拘留地點和墓場。

該份報告指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭濫施襲擊、訴諸酷刑，在戰爭之外殺害平民，並且沒有採取措施保護烏克蘭民眾。報告直言，俄羅斯當局多次違反《國際人道法》（International humanitarian law）及《國際人權法》（International human rights law），並在範圍廣泛犯下戰爭罪行。報告並披露俄方拘留設施使用的酷刑手段，包括電擊及以「鸚鵡姿勢」把受害人懸掛在天花板 。

不過，該委員會負責人莫斯（Erik Møse）表示，在調查中未發現種族滅絕的證據。

在聯合國委員會發表報告之際，有消息指海牙國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）將依戰爭罪尋求逮捕俄羅斯官員，因為俄方強行將兒童從烏克蘭驅逐出境，並以民用基礎設施為攻擊目標。