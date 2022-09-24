俄烏局勢｜聯合國報告：俄軍犯下戰爭罪　濫炸酷刑與非法處決

聯合國在9月23日表示，經調查發現俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪行，包括轟炸平民區、多宗處決、酷刑及性暴力。



調查自5月起，在基輔、切爾尼戈夫、哈爾科夫和蘇梅地區的進行調查。其中包括27個城鎮及定居點，墳墓和拘留中心，訪問了150名受害者及證人。部分調查深入戰區進行。

3名獨立專家組組成的小組，在9月23日向聯合國人權理事會提交了第一份的報告，並稱會繼續擴大調查。報告結論是，俄軍在烏克蘭犯下了戰爭罪。

圖為9月23日，烏克蘭伊久姆，調查人員在一個受葬岡把屍體挖掘出來，放上冰箱車。（AP）

俄軍在撤退後有志願者在俄軍曾佔領的地方挖掘屍體，並送往法醫那作檢查，收集俄軍犯罪的證據。屍體上經常有明顯的處決跡象，如雙手被綁在背後、頭部被槍傷或喉嚨遭割破，還有婦女被殺害前遭受強姦等。

調查員記錄了性暴力的案件，受害者的年齡由4歲到82歲均有，部分是在親屬目擊情況下進行。

報告還指出俄軍在人口稠密的地區使用能大面積攻擊的集束彈，對平民造成巨大傷害。根據2008年的一項條約，世上大多數國家已禁止使用集束彈。報告指有證據顯示，俄軍在沒有軍事人員和軍事基礎設施的地區投放集束彈，還使用非制導式的炸彈，摧毀至少8座民用建築。

報告也提到了有俄軍遭受烏方虐待的情況，但數量僅兩宗。報告指調查員同樣關心此事。