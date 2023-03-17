創北約首例　波蘭供烏米格-29「夠現成」　將有更多國家跟風？

波蘭3月14日表示，將在未來數天將一批MiG-29戰鬥機移交給烏克蘭。儘管Mig-29是前蘇聯時期的戰機，亦非烏克蘭要求的美製F-16，但波蘭仍成為首個提供烏克蘭戰機的國家，將可能引來更多國家跟隨。



波蘭交付的是4架Mig-29的戰機，4架戰機在冷戰結束後從東德繼承，服役至今準備退役。波蘭目前有28架Mig-29戰機，準備在未來幾年由美國的F-35及韓國的FA-50取代。

波蘭表示，準備移交的戰機仍可使用，而波蘭亦準備了把更多的戰機移交烏克蘭，又稱芬蘭和荷蘭都表示他們會考慮向烏克蘭提供戰機。

烏克蘭多次要求美國提供F-16戰機但遭到拒絕，一個主要理由是士兵需要重新訓練，太花時間。相反直接提供俄製戰機可以成為即戰力，或是縮短訓練時間，俄烏戰爭開打後，烏克蘭主力使用Mig-29戰機與俄軍對抗，直接提供Mig-29會較為理想。

過去歐美只是向烏克蘭提供戰機部件，擔憂直接提供戰機會讓戰事升級，但波蘭打破了這一心理關口，或引其他國家跟隨。外界預計烏克蘭將試圖在春季和夏季取得軍事突破，並利用西方訓練的新兵和武器建立一支裝備精良的部隊。

烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，烏克蘭反擊戰的成功將取決於能否破壞敵人的供應線並消除其空中優勢，迫使俄軍轉攻防守。列茲尼科夫表示，戰鬥機的供應將加速烏克蘭領土的解放。