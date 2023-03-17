瑞士民調：逾半受訪民眾支持與北約關係更緊密

俄羅斯全面入侵烏克蘭逾1年後，瑞士的多數受訪民眾現在支持與北約（NATO）建立更密切的關係，這對堅守軍事中立的這個北歐國家來說尚屬首次。



法媒報道，隸屬於蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的瑞士軍事學院和安全研究中心，發布了一份關於外交、安全和國防政策問題的年度民意調查，以評估長期趨勢。

根據調查結果，2023年1月份，55%的瑞士人支持與北約建立更緊密的關係，比2021年1月的調查高出10個百分點。

瑞士國防部發表聲明說，這是第一次有比較多的瑞士人民持有這個看法。

三分之一受訪者支持瑞士加入北約

瑞士國防部總結道：「自烏克蘭戰爭爆發以來，瑞士人民對我們國家和世界的未來感到更加悲觀。他們現在也對中立政策更具批判性，並表明他們已為進行更多這方面的合作做好準備。」

儘管如此，只有三分之一的受訪者支持瑞士正式加入北約。

今年1月的調查顯示，瑞士的中立國政策仍得到91%的支持，儘管這個數字比2022年1月下降了6個百分點。

另外，多數瑞士人（保持57%不變）仍支持瑞士奉行「區別對待的中立」政策——即瑞士保持軍事中立，但在政治層面採取不同立場。

七成受訪者認為制裁俄羅斯符合中立政策

瑞士與周邊歐盟國家對俄羅斯實施制裁行動保持一致。 70%的參與調查者認為制裁俄羅斯符合瑞士的中立政策，與2022年6月份的民調結果一樣。

瑞士的一貫立場是作為一個裝備精良的中立國家。這個擁有860萬人口的內陸國家規定男性公民必須服兵役。

瑞士不是北約成員，但與「和平夥伴關係」計劃（Partnership for Peace，縮寫PfP）和歐洲–大西洋夥伴關係委員會合作，並可在此防務聯盟中表達它對外交政策和安全問題的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

