美媒：TikTok與潛在買家洽商　皇帝女不愁嫁？分析：很難說

美媒3月16日引述消息稱，影片分享平台TikTok中資母公司字節跳動（ByteDance）雖然抗拒美國政府要求出售TikTok，但TikTok與潛在買家對話正在升溫。



《紐約時報》16日引述消息人士稱，TikTok正權衡選項，包括在前總統特朗普（Donald Trump）宣布禁用TikTok時，曾考慮的可能的交易，即是美國甲骨文和沃爾瑪與TikTok成立新公司，而掌控美國用戶的數據和內容審核。

TikTok在15日表示，拜登政府要求公司的中國股東（字節跳動）出售它，否則可能面臨封禁。但《紐時》引述分析人士和專家稱，不管是在科技行業還是其他領域，願意或有能力收購它的公司可能很少。

該報引述一些分析人士估計，TikTok的收購價至少超過500億美元以上，對於包括Snap手在內很多企業來說，TikTok實在太貴了。能夠負擔得起這個價碼的科企巨頭——例如Facebook母企Meta、Google和微軟（Microsoft）可能會因擔心被美國當局的反壟斷審查找上門而避開。

潛在買家擁有一間社交媒體同時要解決有害內容不斷氾濫的問題，也令潛在買家頭痛。

還有一點就是目前尚不清楚TikTok與其中國母企字節跳動如何完全剝離，也不清楚北京會否批准任何交易。