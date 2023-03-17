中駐俄大使：中國經濟強韌有活力　將與俄羅斯「背靠背」合作

中國駐俄羅斯大使張漢暉3月17日接受俄羅斯衛星通訊社採訪，指中國經濟韌性強、活力足、潛力大，經濟可持續健康發展的良好態勢和長期向好的基本面沒有改變。



他說：「春節以來，旅遊出行、餐飲零售等服務消費大幅回暖；製造業採購經理指數（PMI）重返擴張區間；各地密集推動重大項目落地實施。中國經濟韌性強、活力足、潛力大，經濟可持續健康發展的良好態勢和長期向好的基本面沒有改變。」

張漢暉指出，國際貨幣基金組織、摩根大通等紛紛上調2023年中國經濟增長預期，表明國際社會對中國經濟發展抱有信心。

他指出，本次中國「兩會」選舉產生了新一屆國家機構領導人，新一屆國務院開始全面履職。國務院總理李強在首場記者見面會上詳細闡釋了新一屆政府的施政目標和工作重點，明確中國國內生產總值增長5%的預期目標。這個數字是在綜合考慮各方面因素後確定的，指標理性務實，符合當下中國經濟運行走勢和經濟發展規律。

中俄「背靠背」站在一起

張漢暉表示，中國將繼續與俄羅斯建立「背靠背」的戰略合作關係。

張漢暉指出：「中國將繼續（與俄羅斯）一道推動世界多極化和國際關係民主化的原則，為全球戰略平衡與穩定提供可靠保障。」

他稱世界局勢動蕩不安。他同時強調，北京和莫斯科加強關係只是為了應對國際舞台上的不穩定局勢。

張漢暉稱，「在兩國領導人的戰略指導下，中俄成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範。」

他補充指出，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上。既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。