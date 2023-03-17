習近平下週一訪俄晤普京　克宮：簽署一系列重要雙邊文件

中國與俄羅斯3月17日分別宣布，中國國家主席習近平3月20日至22日國事訪問俄羅斯，會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。



據克里姆林宮稱，普京向習近平發出訪問邀請，「在會談期間，他們會討論俄中進一步發展全面夥伴關係與戰略合作等熱點議題。」

俄方又指兩方會談後將簽署一系列重要雙邊文件。

中俄2011年建立全面戰略協作夥伴關係，至2019年提升為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。到了2021年12月後，中國外交部更強調中俄合作沒有止境、沒有禁區，沒有上限。

中俄關係：習近平2022年9月在烏茲別克撒馬爾罕國賓館同俄羅斯總統普京舉行雙邊會見，就中俄關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。（新華社）

北京：一次合作之旅

中國外交部也在2023年3月17日宣布習近平國事訪問俄羅斯的消息。中方指，習近平會與普京討論國際與地區重要議題，訪問目的是進一步加深雙邊互信。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會介紹稱，習近平訪俄是一次合作之旅，推進雙邊各領域互利合作，深化「一帶一路」建設，與歐亞經濟聯盟對接合作，助力兩國實現各自發展振興目標。汪文斌稱，中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談，發揮建設作用。

美媒之前引述消息人士報道，習近平也擬與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）視像通話，時間可能會在訪俄羅斯晤普京行程後。美媒指，這反映北京會在斡旋結束俄烏戰爭方面扮演更積極的角色。

俄烏戰爭自2022年2月24日開戰至今，已持續逾1年。中國外交部之前在戰事一周年時發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張12點立場，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等。