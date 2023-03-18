泰國會或在下周一解散　巴育已尋求泰王批准

泰國首相巴育（Prayut Chan-ocha）已尋求泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn，又譯作瓦吉拉隆功）批准解散國會下議院，為5月的選舉鋪平了道路。



巴育星期五（3月17日）在清邁訪問時向記者披露，他已將解散國會的行政令提交給泰王批准。泰王批准後，行政令可能於3月20日在《皇家公報》上公佈，國會下議院解散即生效。

根據泰國法律，全國大選必須在國會解散後60天內舉行。泰國選舉委員會已初步確定投票日為5月7日，會在國會正式解散後確認投票日。

泰國本屆下議院應於3月23日任滿，如今提早解散，料能讓欲尋求連任的巴育有足夠時間競選，以及為他新加入的泰國人團結建國黨招兵買馬。根據泰國憲法，下議院如果提早解散，參選者須在選前至少30天確認黨籍。

學者：軍方政治根基深 反對黨要勝選不易

泰國憲法法院最近裁定，巴育的首相任期在2025年屆滿。巴育原屬的公民力量黨不願將希望押注在只剩兩年任期的巴育身上，因此推舉副首相巴維為首相人選，促使巴育跳槽到承諾只提名他一人為首相人選的泰國人團結建國黨。

不過，巴育想要延長他對國家的掌控會是一個艱巨的任務。近期的多項民調結果顯示，巴育的支持率遠不如前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。巴育希望經濟刺激計劃和旅遊業反彈，能讓他再次贏得選民的青睞。

泰國素可泰開放大學政治學者育達邦說：「這次選舉是一場意識形態之戰，它將決定泰國是站在保守主義這一邊，還是傾向自由主義那一邊。不過，軍方在泰國政治的根基如此之深，反對黨須取得絕對壓倒性優勢，才能發起軍事改革，這不太可能發生。」

為泰黨公布競選政綱 保證家庭月入至少2萬泰銖

為爭取壓倒性勝利單獨組織政府，最大反對黨為泰黨星期五公佈了一系列民粹主義政策，其中包括保證每戶家庭每月收入至少2萬泰銖，尋求向目前不必繳稅的商企徵稅3000億泰銖，以幫助填補預算赤字。

為泰黨也承諾提高最低日薪70％、創造2000萬份年薪至少20萬泰銖的就業機會、讓農民收入翻兩番，以及擴大農耕地40％。

佩通坦說：「這可能看起來像民粹主義，但這將促進國內生產總值，補貼的資金將來自（更高的）稅收。」

據《民族報》報道，根據泰國登記管理局的數據，截至2022年12月，本屆大選有5232萬個合格選民，其中X世代和Y世代（1965年至1996年出生的世代）最多，有3123萬人，佔比60％。這些選民大多為工作人士，因此泰國政黨紛紛推出能夠吸引這些選民的政策。