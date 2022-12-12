泰國民調：親他信政黨最有可能勝出明年大選

泰國一項民意調查顯示，與前首相他信（Thaksin Shinawatra）有關聯的為泰黨，最有可能在明年的大選中獲勝。



泰國國家發展行政研究所星期天（12月11日）公布的民調顯示，在泰國1310名受訪者中，73%對為泰黨（PTP）有信心。他們認為為泰黨「肯定會」（will definitely）領先，或「很有可能」（quite a high chance）領先。

在同一調查中，只有31%的人對執政黨公民力量黨（PPP）有信心。而僅次於為泰黨的第二大反對黨前進黨（MFP）則獲得41%受訪者的支持，前進黨被視為更加進步，在泰國年輕人中更受歡迎。

為泰黨本月正式開始競選活動，尋求結束近10年的軍方統治。為泰黨承諾，如果在2023年3月的大選中獲勝，會在執政結束前，將最低工資提高70%，並使年均經濟增長率提高到5%。

為泰黨說，他們的目標是在眾議院中獲得超過一半的席位，取得「壓倒性」勝利。

他信的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）正成為為泰黨的首相潛在候選人之一。近幾個月內，她在為泰黨爭取支持方面發揮了關鍵作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

