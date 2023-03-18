美媒：美國正調查TikTok母企字節跳動有否監控美公民及記者

美國正在調查TikTok的中資母公司字節跳動，是否針對美國公民特別是採訪科技業的記者進行不當監控。



彭博社報道，要求匿名的一名知情人士說，美國司法部刑事部門和聯邦調查局（FBI）正展開調查。

另據《紐約時報》報道，美國司法部刑事部門、FBI和維珍尼亞東區檢察官正在調查與中國政府關係密切的字節跳動。

3名消息人士說，這項調查於2022年12月展開，似乎與字節跳動承認其員工不當獲取美國TikTok用戶的數據有關，其中包括兩名美國記者和他們的一些同事的數據。司法部發言人對報道不予置評。

《福布斯》早些時候稱，美國檢察機構已向字節跳動發出傳票，原因是字節跳動員工試圖訪問美國記者的地點信息及其他私人用戶數據。

字節跳動在一份聲明中說，強烈譴責被發現涉及這些活動的個人行為，指相關人員已不再受僱於字節跳動。

字節跳動也說，內部調查仍在進行中，並會配合任何官方調查。

與此同時，美國政府已告知字節跳動，必須出售所持TikTok股份，否則TikTok將面臨在美國被禁的風險。這是美國政府恫言要對TikTok採取的最大動作。美國官員一直對中國政府控制該應用程式的數據和演算法存在隱私和國家安全層面的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

