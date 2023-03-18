美媒：中國有結束俄烏戰爭的理由　和平之旅會成功嗎？

國家主席習近平，將在3月20日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。中國把這次訪俄視為和平之旅，有如中國不久前促成沙特與伊朗重建外交關係一樣，仲國展示國際實力的舞台。中國可能成功嗎？



中國在2月24日，發表為政治解決烏克蘭危機的12點中國立場。儘管立場聲明內沒提及俄羅斯撤軍，但中國官方把習近平訪俄目的稱為和平之旅，中國有意推動俄烏結束戰爭。

西方世界難免對中國的企圖感到憂慮，美國質疑北京的真正目的。但是，中國有能力影響這次戰爭的去向，它可以向俄羅斯提供致命武器，從根本上改變俄軍在戰場上的頹勢；亦可以藉着對俄羅斯的影響力，施壓普京結束戰爭。

圖為3月13日，中國北京街上，國家主席習近平正在發表講話。（Reuters）

中國的角色很複雜，它嘗試把自己描繪成反戰一員，卻以中立者旁觀，並繼續向俄羅斯提供外交和經濟支持。隨着西方向俄羅斯實施大規模制裁，加強了俄羅斯對中國的依賴，同時亦分散了歐美的注意力，而非集中在亞太地區對付中國。

中國亦不樂見俄羅斯出現災難性的失敗，威脅普京的執政，中國需要俄羅斯以保持一個反西方的統一戰線。然而，西方的目的是為削弱俄羅斯的力量，持續的戰爭對中國沒有好處；戰爭帶來全球能源價格上升、通脹等帶來的經濟衰及混亂，對中國亦造成影響。

北京人民大學國際關係學教授時殷弘表示，中國作為大國的影響力，現時比任何時候都更需要和平。在促成德黑蘭和利雅得的和解後，北京對自己日益增長的重要性得到了認識。

北京可以利用這一機會，介入並結束戰爭。這有助習近平實現他迫切的需求：復修與歐洲的關係，並促成歐洲內部反華勢力分裂。如果成功，中國將會獲得早已與中國有緊密經濟來往的歐盟國家，包括德國及法國的支持。隨着美國進一步針對中國，中國急切需要避免歐洲站在美國一邊，對中國貿易與投資施加限制。

圖為3月16日，澤連斯基在基輔的總統辦公室。（Reuters）

對烏克蘭來說，中國也是一條潛在的生命線。美國一直推動習近平與澤連斯基（Volodymyr Zelensky），澤連斯基亦對此稱非常樂意，並由他的妻子歐琳娜（Olena Zelenska）向中國代表團傳遞一封信，希望在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，與習近平舉行會談。

中國能否重覆沙特與伊朗的和解仍有待觀察。沙特與伊朗已經進行了廣泛的會晤，雙方均表示願意修補關係，俄烏目前仍困在戰爭之中，雙方似乎未為通過對話結束戰爭做好準備。