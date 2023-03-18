習近平訪俄前　中俄伊朗3國聯合軍事演習的啟示

中國國家主席習近平3月20日至22日國事訪問俄羅斯，並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面。當地時間3月15日，中國海軍、俄羅斯海軍、伊朗海軍在伊朗近海、印度洋北部的阿曼灣舉行「安全紐帶-2023」海上聯合軍事演習（Security Bond-2023），中國海軍出動正在亞丁灣索馬里海域執行護航任務的052D型驅逐艦162號「南寧」艦，俄羅斯海軍和伊朗海軍出動的艦艇暫時不詳。



作者：我是大伊萬，文章原載於軍武速遞

據稱，此次「安全紐帶-2023」海上聯合軍事演習將持續到3月19日，演習主要內容，包括空中搜索、海上救援和編隊機動等。此次軍演將有助於加深參演國海軍的務實合作，進一步展示有關國家共同維護海上安全、積極構建海洋命運共同體的意願與能力。

中俄伊軍演頻次愈來愈高

對於中國、俄羅斯、伊朗的此次軍事演習……無論是從哪個角度來看（中俄伊三方，或者中俄兩方），從2022年到2023年，實施的軍事演習，數量愈來愈多、頻次愈來愈高，演習的深度也愈來愈深：

以中、俄、伊3國聯合軍演的角度來看，中俄伊最早是在2019年12月27日到30日在阿曼灣舉行首次聯合軍事演習。中國海軍出動的是北部戰區海軍052D型驅逐艦117號「西寧」艦，俄羅斯海軍出動的是「智者雅羅斯拉夫」號護衛艦（Yaroslav Mudry），伊朗海軍出動的是「阿勒萬德」級護衛艦（Alvand-class frigate）和「薩漢德」號導彈護衛艦 （Sahand）。

此次演習後，由於眾所周知的因素，中俄伊海軍聯合演習停止兩年多，一直到2022年1月份才重新恢復。2022年1月的中俄伊海軍聯演，中國海軍再度拿出一艘052D型驅逐艦「烏魯木齊」艦，俄羅斯海軍拿出1164型導彈巡洋艦「瓦良格」號（Varyag）和1155大型反潛艦「特里布茨海軍上將」號（Admiral Tributs），伊朗海軍則拿出「德納」號護衛艦（Dena）和「納赫迪」號護衛艦（IRIS Naghdi），演習規模也有進一步提高。

第二次聯合演習結束後，僅僅一年時間中俄伊又開始第三次聯合軍事演習，且此次演習還有專門命名，被命名為「安全紐帶」聯合軍演。可以想見，「安全紐帶」演習在未來，應該會成為中俄伊按年度實施的聯合海軍演習，演習科目和演習規模隨着時間的推移，估計也會進一步擴大。

至於中俄之間的聯合軍事演習，2022年到2023年那簡直是應接不暇：

2022年1月份，中俄兩國海軍在阿拉伯海舉行「和平之海」聯合軍演（Peaceful Sea 2022），由正在向地中海航渡的俄太平洋艦隊1164型巡洋艦「瓦良格」號參演；

2022年5月24日，中俄空軍在日本海上空舉行2022年度首次聯合戰略巡航，雙方分別出動圖-95MS和轟-6K轟炸機參演；

2022年8月份，中國代表隊參加中俄聯合組織的2022年度國際軍事競賽，並在多個分項目中斬獲好成績；

2022年9月，中國陸軍參加俄東部軍區在遠東地區組織的「東方-2022」聯合軍事演習（Vostok 2022），當然那次演習之後俄軍在烏克蘭戰場整了一個前所未有的爛活；

2022年12月，中俄兩國先是空軍再度組織聯合戰略巡航、甚至俄羅斯空天軍遠程航空兵的圖-95MS降落在杭州，緊接着又組織「海上聯合-2022」聯合軍事演習，兩次演習規模極大，規格極高；

剛剛進入2023年，中俄兩國也就是停一月份一個月，2月到3月間又聯合組織兩場演習。先是中俄和南非組織的聯合軍事演習，然後又是中俄和伊朗組織的聯合軍事演習，估計很快中俄2023年的聯合軍事演習計劃也要拉開大幕。

稍微清點一下就能發現，中國和俄羅斯在2022年到2023年，14個月時間組織8場聯合軍事演習。演習軍種涵蓋陸海空3軍，演習規模上到陸軍聯合戰役軍團一級、下到陸軍分隊戰術一級，演習科目更是無所不包，從中體現出的是中俄兩國極高的戰略互信和戰略合作。

如何看待中俄伊軍事上的互動

怎麼看待中俄伊的聯合軍事演習，觀點很簡單，也該給我們的戰略對手「上上強度」了。畢竟從對面的情況看，對方從2022年到2023年，明顯是有點不講武德。同樣是稍微點一點，就能數出一堆進攻性的戰略動作來：

給日本的國家安全戰略和軍事防衛戰略鬆綁，重新賦予日本實施戰役進攻的能力，給日本違反MTCR（導彈及其技術控制制度）購買大量遠射程的戰術導彈大開方便之門；

按着韓國的腦袋和日本搞「和解」，提高韓美聯合軍演的強度，甚至直接將「斬首」朝鮮領導人作為軍演科目，故意刺激朝鮮並進一步激化地區局勢；

緊鑼密鼓地重返菲律賓，準備在菲律賓重新開設4個軍事基地，最近又把幾架F-22A戰鬥機給機動部署到克拉克空軍基地，鼓動菲律賓重提南海問題；

最後就是近期在澳洲方面的戰略舉動，以所謂的澳英美聯盟（AUKUS）的框架，向澳洲海軍提供「維珍尼亞」級（Virginia-class）攻擊型核潛艇。

從這個角度來看，既然我們的主要對手強度都上的這麼大，我們再捂着眼睛裝作沒看見，沒有任何意義。畢竟，到現在這個份上，已不是我們「認個慫、服個軟」對方就能放過我們的。俄羅斯從冷戰結束之後一直在「認慫服軟」，連打不過敵人就加入敵人的辦法都試過，結果又如何呢？還不是被敵人一而再再而三步步緊逼，甚至一直到2015年還因為《明斯克協議》又被西方給涮了個裏外鋥亮。

所以，我們沒必要反思，反思的結果就是「我們的存在都是錯誤的」……既然西方要跟我們上強度，那我們就別慫，針鋒相對——西方擔心什麼，我們就給它來什麼就完了。所以，中俄聯合軍事演習和中俄伊等國的聯合軍事演習，不僅要接着實施，還要進一步提高演習的規模、拓展演習的科目，最好多帶幾個國家一起玩。

而從我們自己的情況看，我們的「主要對手」在亞太地區，目前已有兩個帶有較強進攻性的準軍事集團，也就是四方安全對話（QUAD）和（AUKUS）。而將這兩個集團實施整合其實是遲早的事情，一旦完成整合，再帶着其它幾個國家，出現的就是亞太版的北約（NATO）集團。

QUAD四國聯盟

並且無論是QUAD還是AUKUS，從參與的國家來說基本上都處於亞歐大陸邊緣的位置，有些則孤懸海外，有些是亞歐大陸上的邊緣國家。從中體現出的還是我們之前提到的，海權國家試圖通過邊緣國家向大陸國家施加戰略影響，進行戰略牽制和戰略包圍。

既然對手試圖在外線對我們展開戰略包圍，那我們既可以打到外線去，在其他方向上對我們的對手實施反牽制，也可以進一步加厚我們自己的戰略縱深，用我們自己的內線優勢和陸權優勢來對付對手的外線優勢、海權優勢。這就是我們從2022年到2023年，和俄羅斯乃至伊朗舉行聯合軍事演習的內在戰略邏輯。

對此，還是非常不錯的，尤其是我們並沒有理會西方世界的「大合唱」，也沒有聽從國內一些「急公好義」的「戰略家」的雜音。而是一切從務實主義的角度出發，從地緣政治的角度出發，也從國家利益的角度出發，一步一步地推進我們自己的地緣政治戰略，實現我們自己的戰略利益。這是非常難得的選擇，目前在世界上能夠完全做到這一點的國家，已經沒有多少了。

最後，從最近的情況看，不得不說世界已處在變革的前夜。無論是我們主導之下的沙特阿拉伯和伊朗和解，帶來整個中東地區未來的和平可期，還是敘利亞、白羅斯等國領導人的穿梭訪問，包括未來一段時間更大的外交新聞等，無一不在昭示着，西方主導下的舊世界體系，正在逐步鬆動。

如果說美國逃離阿富汗，只是讓北約集團再度喪失深入舊大陸核心部位打楔子的可能性，而持續到現在的俄烏軍事衝突，還有同一時刻發生在非洲的法國勢力從非洲急速衰退，則是已快要把西方的畫皮給扒下來。我們更要滿懷期待，繼續戰鬥，讓新世界早日到來。