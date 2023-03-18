眼藥水疑惹禍　美國68人感染罕見菌株　1死8失明4人摘除眼球

美國疾病控制和預防中心（CDC）2月警告EzriCare Artificial Tears的人工淚液可能導致感染及致盲，生產商召回產品後，CDC在3月14日公布指，截至當日，全美有68宗疑與人工淚液有關的感染罕見綠膿桿菌個案，其中1人死亡，8人失明，4人須接受摘除眼球手術，多宗案例或與該款人工淚液有關。

有關產品由印度藥廠Global Pharma Healthcare生產，由EzriCare或Delsam Pharma發行。美國懷疑有關人工淚液受污染。

CDC報告稱，全美16州的感染事件，症狀包括角膜、血液、呼吸道及泌尿道感染，大多患者曾使用EzriCare的人工淚液，亦有人指曾使用其他品牌的人工淚液。

CDC勸籲，若曾使用EzriCare或Delsam Pharma的人工淚液，並出現眼部感染症狀，應立即就醫。

綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa，或稱銅綠假單胞菌）對抗生素有耐藥性，一旦感染，將非常危險。

CDC曾在2月2日警告，EzriCare Artificial Tears可能導致感染以及致盲。生產商Global Pharma Healthcare已在當時起召回產品。CDC及美國食品及藥物管理局（FDA）促顧客即時停用。

香港衞生署藥物辦公室2月初曾在網站講述美國的回收事件，並指出「在香港，上述產品並非註冊藥劑產品，也沒有Global Pharma Healthcare生產的註冊藥品。」