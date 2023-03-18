美媒：特朗普下週或因向AV女星付封口費被控　執法部門訂保安計劃

美媒3月17日引述消息人士稱，美國地方、州份及聯邦執法和安全機構正為前總統特朗普（Donald Trump）或最快於下週被起訴一事，準備保安計劃。



美國全國廣播公司（NBC）17日引述5名匿名官員稱，執法部門正進行初步安全評估，商討在曼哈頓刑事法院制定安全計劃，以免特朗普因涉嫌向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案被起訴。

官員指出，因現時尚未提出任何指控，部門對話及規劃均屬預防性質，參與機構包括紐約市警察局（NYPD）、美國特勤局（USSS）、聯邦調查局（FBI）豁下工作小組，以及曼哈頓檢察官辦公室。

圖為成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）。（Instagram @thestormydaniels）

特朗普代表律師Joe Tacopina表示，若事態發展至特朗普必須向檢察官辦公室自首，會循正常程序執行。

美媒17日引述消息稱，特勤局會負責護送特朗普進入法院，並決定是否替他鎖上手銬。

特朗普前律師科恩（Michael Cohen）聲稱，2016年曾為特朗普向成人片女星克利福德支付13萬美元，以免影響總統大選選情。克利福德稱，支付款項是要求她對自己2006年曾與特朗普發生婚外情一事封口。特朗普一直否認指控。