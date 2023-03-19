厄瓜多爾6.8級地震至少16死381傷　電視台主持尖叫逃出直播間

南美洲國家厄瓜多爾（Ecuador）3月18日下午發生6.8級地震，鄰國秘魯（Peru）也受影響，兩國迄今至少16死、381傷。



路透社報道，根據美國地質勘探局（United States Geological Survey，USGS）數據，震央位於厄瓜多爾沿岸的瓜亞斯省（Guayas）城鎮巴勞（Balao）附近10公里，震源深度66.4公里，當局指地震應不會引起海嘯。

地震發生後不久，再有2次較弱的餘震。總統拉索（Guillermo Lasso）在Twitter呼籲民眾保持冷靜，並透過官方頻道獲得相關資訊。

拉索在聲明中表示，14人在沿海的埃爾奧羅省（El Oro）喪生，2人在高原地區阿蘇艾省（Azuay）死亡。

與厄瓜多爾接壤的秘魯城市通貝斯（Tumbes）有一名4歲女童因磚頭擊中頭部身亡。

地震發生一刻，節目正在進行直播，有兩名主播都坐不住了，而另外兩人則相對冷靜。後來畫面中最後左方的男主播走出直擋間，最右方的女主播也站起來逃走，而且至少兩度尖叫。

厄瓜多爾發生地震時，電視台體育節目Los Humildes正進行直播。網上片段顯示，鏡頭隨地震劇烈搖晃，至少持續30秒。4名主持中，一名男主持第一時間站起來離開，一女主播最初反應不來，最終還是選擇離開崗位，期間至少兩度尖叫。

厄瓜多爾危機處理部門較早前發聲明指，地震造成最少12人喪生，包括1人在車上被一幅倒塌的牆壓中死亡；多個地方有建築物倒塌，並有多個社區停電。國營石油公司稱沒收到損害報告，但為安全起見，暫時疏散員工及運作。

古城昆卡受創

當地媒體報道，位於阿蘇艾省首府昆卡（Cuenca）受地震波及，有建築倒塌，引發車禍。昆卡為歷史古城，已被列入聯合國世界文化遺產名錄。