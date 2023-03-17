土耳其地震 │ 宣明會：恐更多敘利亞兒童患創傷後遺症

土耳其7.8級大地震發生至今超過一個月，土耳其及敘利亞的死亡人數逾5.4萬，逾85萬兒童在地震後流離失所。大地震是繼敘利亞內戰之後，再一次為敘利亞人帶來創傷的事件，世界宣明會的專家預期，地震後，將有更多敘利亞兒童及家庭需要精神健康方面的支援，而且恐有更多人患上創傷後遺症（PTSD）。



文、圖：世界宣明會



2011年3月，敘利亞內戰爆發，歷時12年仍未結束，對兒童精神及心理健康的影響尤其值得關注。宣明會去年進行的研究顯示，66%受訪者認為，敘利亞孩子在成長環境受到各種壓力影響，很可能會令他們產生自殺念頭。另外，宣明會的合作伙伴在2021年伊德利卜省暴力升級時進行研究，發現該地區所有受訪的18 歲以下流離失所者都出現創傷後遺症的症狀。

在經歷或目擊創傷性事件後，例如遇到嚴重的意外、自然災害、生命受威脅的情況、經歷暴力或戰爭等，部分人會患上創傷後遺症，持續經歷不同的症狀，包括重新經歷創傷、過度警覺或焦躁不安，以及逃避感覺或回憶等，難民和尋求庇護者更是經歷創傷的高危一群。

宣明會的專家預期，地震後，將有更多敘利亞兒童及家庭需要精神健康支援，而且恐有更多人患上創傷後遺症（PTSD）。（宣明會提供）

世界宣明會高級技術顧問（精神健康）Phiona Koyiet指出：「在童年時期面對逆境，可能會令人出現各種行為和情緒問題，例如較容易做出冒險行為、攻擊性行為、自殺、難與他人建立良好關係等。創傷後遺症的情況更令人關注，尤其是發生創傷事件之後，例如地震。」

Phiona Koyiet續指：「之前的研究發現，地震與創傷後遺症、抑鬱症和焦慮症等精神疾病的患病率增加有關聯。大地震前，敘利亞的兒童早已一直長期處於壓力及警戒狀態之中，可能會影響他們的大腦發展，以及其他器官和系統的發育情況，同時令他們患上與壓力相關疾病和認知障礙的風險增加。直至成年後，影響仍在。」

經歷大地震和12年的衝突後，對敘利亞兒童及家庭造成的不止是肉眼可見的破壞，還有精神和情感上的創傷。（宣明會提供）

世界宣明會敘利亞救援行動總監 Johan Mooij 表示：「關於敘利亞的報道漸漸減少，新聞攝影鏡頭也離開，但瓦礫堆沒有被移走，屍體仍未被發現，不少兒童無法埋葬父母和親友。大地震和12年的衝突後，死傷枕籍，造成的不止是肉眼可見的破壞，還有精神和情感上的創傷。可悲的是，敘利亞西北部的兒童對持續、普遍和災難性的創傷並不陌生。

Johan Mooij續指，根據宣明會的精神健康專家以往經驗，敘利亞曠日持久的衝突，早已令當地人的精神健康響起警號，災民現經歷這程度的苦難，若不正視，將會引致精神健康方面的災難性後果。

宣明會向避難中心的災民提供緊急援助，包括提供日用品及暖氈等。（宣明會提供）

他表示：「土耳其和敘利亞地震發生至今逾一個月，人道救援工作的規模仍難以應對流離失所的敘利亞兒童和家庭的巨大需求，而他們在地震之前，已經承受了12年的危難。目前最重要的是，所有通往敘利亞西北部的通道都要保持暢通，因為在緊急救援的撥款資助下，向當地提供的援助正增加，這樣才可以確保兒童的精神健康需要得到支援、創傷得到處理。」

宣明會一直回應敘利亞及鄰近地區持續多年的危機。單在2022年，宣明會的工作惠及超過190萬人，當中接近一半為兒童，向他們提供兒童保護、心理支援、教育、糧食、現金及生計援助、醫療保健及營養等援助。

了解更多宣明會的「守護脆弱孩子」工作：

https://www.worldvision.org.hk/our-work/childhood-rescue