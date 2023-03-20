中非金礦遇襲至少9中國人死亡　習近平要求嚴懲兇手

中非共和國（Central African Republic）一個由中資企業營運的金礦遭武裝分子襲擊造成至少9名中國人死亡後，中國外交部3月20日表示，國家主席習近平對此高度重視並要求依法嚴懲兇手。



外交部發言人20日就中資民營企業在中非遭襲擊稱，習近平就這件事作出重要指示，要求全力救治傷員，及時做好善後，依法嚴懲兇手，確保中國公民安全。

中國駐中非大使館20日提醒公民撤離。中國駐中非大使館20日發公告稱，中非共和國外省地區近期安全事件頻發，出現多宗針對外國礦企工人的惡性安全事件，造成人員傷亡，鑑於目前當地安全風險，使館鄭重提醒旅中非中國機構和公民，以及有意前往中非的中國公民嚴格遵守中國外交部領事司和館方有關提醒，切勿前往中非首都班吉以外地區。

使館還請尚在首都班吉（Bangui）以外地區的中國公民立即向使館進行個人資料報備並立刻撤離。

事發於19日上午5時，一個由中資企業營運的金礦遭武裝分子襲擊，武裝分子當時制服警衛後開火，至少9名中國人死亡，2人受傷。有附近居民受訪稱，事件反映中非政府欠缺能力保護當地的中非人及外國人。