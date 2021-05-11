中非共和國內戰：俄羅斯僱傭兵緣何搶佔中國金礦？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-11 12:30

5月中旬，位於非洲正中央的中非共和國的內戰暫告一段落，在2020年12月因躲避戰亂而逃離的中國企業家、礦主開始陸續返回，但他們很快發現，此前由該國政府交予他們的採礦權竟被轉交給了俄羅斯在非洲的僱傭兵團隊「瓦格納集團」。

在這一系列案件中，最具代表性的莫過於發生在中非中部的恩達西馬（Ndassima）金礦的搶奪風波。

中非本地知名網媒「烏鴉網」（Corbeau News）在5月1日採訪了一名中國商人，得知中方人員在中非政府軍為首的聯合部隊收復礦區後，在4月下旬恢復了礦區生產。

不料，數日後有就有一支總兵力超過50輛軍車的俄羅斯僱傭軍編隊控制了礦區。面對俄方全副武裝的架勢，中方企業主仍鼓起勇氣與俄方指揮官交涉，方知採礦權竟遭易手。這一風波不僅成為俄羅斯進入非洲腹地的重要註腳，也成為非洲當前異常秩序的重要信號。

盧旺達軍隊從2019年開始選用中國操典展開閲兵等活動。該國從2018年開始也大舉購入中國軍火，由此展示了其「中械部隊」的一面。（The East African網頁截圖）

自2020年12月中非新一輪總統大選開始，俄羅斯等國介入中非內戰的風向就比較明顯。相對於只派出空中支援的法國、有限「剿匪」的聯合國維和部隊，以及以「中械精鋭部隊」前往干預的盧旺達等國，俄羅斯在中非一直以「500人規模的軍事顧問團」維持高調存在。

有資料顯示，俄羅斯在敍利亞戰爭中聞名遐邇的「瓦格納集團」從2017年開始接手中非的防務業務。《華盛頓郵報》披露稱「瓦格納集團」接手了該國圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）總統的私人安保業務。此後，俄方於2018年5月派員180人，開始訓練中非國防軍，同期還有三名俄羅斯記者深入恩達西馬金礦附近，試圖刺探俄軍在當地部署時被射殺。

根據中非本地媒體介紹，俄羅斯在中非的部隊除俄羅斯人之外，還有部分敍利亞人。俄方作戰勇猛，對敵方人員採取非刑逼供，甚至使用「電鋸斬首」等手段，部分中非政府軍人員因此感到不適。圖中報道指出，俄方曾以嚴刑逼供後焚屍等方式處置一名叛軍頭目。（Corbeau News網頁截圖）

到2020年，隨着中非前總統博齊澤（Francois Bozize）參選總統候選人不成，在大選開始前率領反對派聯軍，於12月中旬一舉佔領該國三分之二領土，俄羅斯在此後引發的新一輪內戰中扮演了「定海神針」的角色。

2020年12月20日，中非政府宣布「俄羅斯和盧旺達兩國已採取手段提供有效支援」。這背後除去盧旺達的一箇中械機械化步兵營以及約1,300人「維和部隊」外，就是俄軍由數百人組成的，「攜帶重型武器」的干預部隊。

雖然莫斯科方面僅稱「派遣總兵力只有300人」，「是軍事教導團」，但當地媒體就指出，俄方已經從位於南蘇丹的基地派出了至少500人，包含直升機和裝甲車輛的編隊直插叛軍後方。來自敍利亞的俄軍以針對恐怖分子的作戰方式，給中非各股叛軍投下了恐怖的陰影。

從2014年開始，俄羅斯嘗試使用僱傭兵來解決區域戰事：

很快，隨着叛軍對中非首都班吉的圍攻在2021年1月13日被打破，中非政府軍也在俄軍、盧旺達軍以及部分法軍空中支援下勢如破竹。問題也隨之而來，隨着中非新一輪內戰在4月中旬暫告一段落，俄羅斯僱傭軍就把軍費賬單遞給了連任的圖瓦德拉總統，俄方要求他支付平叛部隊至少三個月，總價約1,270億西非法郎（約18億港元）的軍費。

對於剛剛上台的圖瓦德拉當局來説，這筆相當於該國十分之一國內生產總值（GDP）的鉅款是須臾掏不出來的。該國政府已退而求其次，把恩達西馬金礦在內的六七處大型礦場的採礦權轉交給了「瓦格納集團」，以此抵債。

對分析人士來説，瓦格納集團奪取中非礦業資源也許是情理之中的結果。中非境內礦藏資源豐富，礦產主要有鑽石，其分佈面積佔全國的一半，年產量約40萬克拉，還有黃金、銅、鎳、錳、鉻、錫、汞、石油等礦藏。俄方以武器、軍事顧問和僱傭軍等手段，終於取得了採礦的資格，但這種傷害中國投資者利益的行為終究是可慮的，俄方以派兵手段形成的非洲異常秩序，也成為包括中國在內各國投資者、冒險家需要注意的。