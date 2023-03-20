中國駐荷蘭大使警告：擴大晶片技術出口限制將造成不明後果

中國駐荷蘭大使談踐說，荷蘭政府擴大對華出口先進晶片製造技術的限制將產生不明的後果。



據路透社報道，談踐在荷蘭《金融日報》（Het Financieele Dagblad）星期一（3月20日）刊登的一篇採訪中說，「我不會猜測反限制措施，但中國不會簡單地吞下這口氣。」

荷蘭政府在3月初宣布進一步限制荷蘭光刻機巨頭ASML（又稱艾司摩爾或阿斯麥）一些半導體設備的出口。除了最先進的技術之外，低一級的產品也被禁止出口。阿斯麥說，這意味著，公司將不能在中國銷售其第二先進半導體技術，深紫外線光刻技術（Deep Ultra Violet Lithography）產品系列的晶片製造機器。

身為歐洲最大半導體生產設備製造商，ASML自2019年以來一直被限制向中國出售其最先進，對製造某些先進晶片至關重要的極紫外光刻機（EUV）。美國2月也與荷蘭和日本達成限制對中國出口先進晶片製造機器的協議，削弱中國建設晶片的產能。

談踐說，美國及其盟友的做法與國際貿易規則相衝突，破壞全球範圍內的增長和供應鏈的穩定。他說：「如果荷蘭真的這樣做，將對我們的經濟合作和我們的關係產生負面影響。」

中國是荷蘭僅次於德國的第二大進口來源國，進口商品包括一些再出口的商品，以及其在國內安裝的大部份太陽能電池板。

本文獲《聯合早報》授權轉載

