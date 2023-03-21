泰國發電廠遺失放射性圓筒　疑被偷後賣到鑄鋼廠熔煉

泰國發電廠一個多星期前遺失的放射性圓筒，被發現已被鑄鋼廠熔煉，但目前沒有迹象顯示公眾健康受到威脅。



位於曼谷以東150公里的巴真武里府（Prachinburi，又稱巴真府）一座燃煤電廠3月10日發現不見了一個裝有銫-137（Caesium-137）的容器，原本用於測量儲槽內的灰量。經過多日搜尋，巴真府府尹隆納戎3月19日證實，他們在巴真府最大鑄鋼廠熔鐵留下的「紅色塵土」中探測到放射性物質。當局立即下令鑄鋼廠停工，疏散所有員工，並封鎖鑄鋼廠周邊地區。

隆納戎3月20日在記者會上說，經過多番檢查，政府肯定鑄鋼廠探測到的放射性物質源自發電廠遺失的圓筒。

在發現時，圓筒容器已被熔煉，但隆納戎強調，鑄鋼廠內其他金屬產品沒有受到銫-137污染。「工廠的放射性讀數正常，周邊地區的空氣和水樣本也都正常。周邊環境沒有被放射性物質污染。」

當局接下來將安排鑄鋼廠的約70名員工，以及周邊居民接受健康檢查。

警方已針對這起事件展開調查。他們認為，丟失的圓筒容器可能是被人偷走，當廢鐵賣掉。

燃煤電廠員工是在例行檢查時，發現少了一個裝有銫-137的圓筒。圓筒長約30厘米、寬13厘米、重25公斤。過去一個多星期，數百名工作人員和無人機在周邊地區展開地毯式搜索，還懸賞10萬泰銖（約2.2萬港元），呼籲公眾提供線索。

銫-137是鑄鐵過程中產生的廢料，它的半衰期約30年，可存在環境中長達300年。超過600攝氏度的高溫可將銫-137燒成灰燼，但焚燒爐內可能會殘留小量放射性物質。

專家警告，接觸到這種放射性物質可能導致皮膚灼傷和癌症。

本文獲《聯合早報》授權轉載

