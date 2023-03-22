中國公司中標所羅門群島國際港口升級合同

英媒稱，所羅門群島一名官員3月22日說，在亞洲開發銀行（Asian Development Bank）資助的一個項目中，所羅門群島已將一份價值數百萬美元的合約授予一間中國國有企業，以升級首都霍尼亞拉（Honiara）的一個國際港口。



路透社報道，所國基建設施發展部官員卡卡拉（Mike Qaqara）3月22日說，中國土木工程集團有限公司（CCECC）是唯一在競爭招標中提交投標的公司，這間公司將幫助所國政府升級霍尼亞拉的舊國際港口和兩個省級港口。

針對外界擔憂港口擴建將方便中國海軍進駐，卡卡拉稱，港口不會進行擴建。

所羅門群島政府說，港口升級項目是由亞洲開發銀行資助的1.7億美元的道路和碼頭升級項目的一部份，中國土木工程集團在2022年中標道路建設的項目。

所羅門群島2022年與北京達成一項安全協議，引發美國及其盟友，包括澳洲、新西蘭和日本對中國在該地區建立海軍基地雄心的擔憂。然而，所羅門群島和中國都否認該安全協議允許中國在當地建立海軍基地。

中國和美國的代表團本週將訪問霍尼亞拉，爭奪在這個具有戰略地位的太平洋島國的影響力。所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare） 在一份聲明中說，所羅門群島政府3月21日會見中國國際發展合作署副主席唐文弘，並簽署北京的全球發展倡議。

所羅門群島政府說，自從所國2019年將外交承認從台灣轉向北京後，中國大陸援助機構已資助所國的基建設施項目，與中國大陸的發展合作將得到加強。

本文獲《聯合早報》授權轉載

