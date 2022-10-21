澳洲擬向所羅門群島提供4,600萬澳元　助部署警力

英媒10月21日稱，澳洲將在下週公布的預算案中，撥出4,600萬澳元（約2.26億港元）作為所羅門群島（Solomon Islands）部署警力的資金。



英媒10月21日稱，這是澳洲增加對太平洋島國支出的一部份，目的是與尋求擴大在太平洋影響力的中國相抗衡。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）10月21日在法屬波利尼西亞大學（University of French Polynesia）的太平洋之路會議（Pacific Way）上說：「我們提供的資金，將幫助我們的區域夥伴在經濟上更具彈性……允許他們維護自己的安全，這樣他們就不需要求助於他人。」

她說，這些額外的援助「將確保所羅門群島繼續獲得直接的預算支持，減少它們的財政困難，並保障它們的關鍵政府服務」。

黃英賢將澳洲在太平洋失勢歸咎於澳洲前保守派執政聯盟，「你不提供資金，這個真空就會繼續被其他人填補。」「我們現在必須急起直追。」

中國在太平洋的存在日益增長，2022年4月，中國與所羅門群島簽署一項安全協定，引起美國及澳洲的擔憂。

過去數十年，澳洲一直把太平洋島國視為自己的主要勢力範圍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

