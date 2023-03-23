中菲副外長共同主持會議　孫衛東：友好協商處理分歧

中國外交部副部長孫衛東訪問菲律賓，3月23日會晤菲律賓副外長拉扎羅（Theresa Lazaro），這是疫情以來雙方外交部首次面對面舉行雙邊磋商。孫衛東表示，要通過友好協商妥善處理分歧，保持兩國關係友好的整體方向。



孫衛東3月22至24日出訪菲律賓，期間會同拉扎羅共同主持第23次中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制第7次會議。兩人在23日主持會談，旨在評估整體中菲關係，24日的會談則會集中於南海問題。

菲律賓副外長拉扎羅（Theresa Lazaro）2023年3月23日參與跟中國外交部副部長孫衛東的會議（Reuters）

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）1月曾訪華晤中國國家主席習近平，拉扎羅最新表示，希望透過這次外交部磋商，落實中菲元首會晤的共識，把成果轉化為惠及兩國人民的具體、影響力大的接觸。

孫衛東則表示，兩方要全面加深全面戰略合作，加強各領域務實合作，通過友好協商妥善處理分歧，保持兩國關係友好的整體方向。

據中國外交部之前在3月20日所指，中菲雙方會跟進兩國元首在今年1月菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）訪華期間達成的重要共識、推進重點領域合作，就妥善處理涉海分歧、推進海上務實合作深入溝通，並就共同關心的國際地區問題交換意見。