中菲「南海照射事件」　美國：船隻遇襲會觸發《共同防禦條約》

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2月21日與菲律賓防長加爾韋斯（Carlito Galvez）通電話，討論南海局勢，包括6日在南海發生、涉及中國和菲律賓船隻的「照射事件」。奧斯汀稱，若對菲律賓發動武裝襲擊就會觸發《美菲共同防禦條約》。



奧斯汀重申，在南海任何地方對菲律賓武裝部隊、飛機和公共船隻，包括其海岸警衛隊的船隻發動武裝襲擊，就會觸發《美菲共同防禦條約》。

他強調，美國致力於支持菲律賓在南海，包括在仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef），又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）周邊海域，的合法權利和行動。

根據菲方對中方的指控，6日一艘菲律賓海警船支援駐紮南沙群島仁愛礁的海軍陸戰隊輪換和補給時，兩度被中國海警船以軍用級別的激光照射。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）18日稱，事件不足以讓他動用與美國之間的共同防禦條約，但他警告稱有關「冒犯」行為要停止。

中國外交部回應指，中國海警船是依法採取行動，而且「現場操作專業、克制」。