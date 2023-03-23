加拿大人口增逾百萬多數是移民　印度中國為新永久居民兩大來源地

加拿大統計局3月22日公布數據，2022年人口較前一年增加105萬，增幅為1957年以來最高。新增人口大部份是外來移民，包括新永久居民與臨時居民。印度、中國為加拿大新永久居民的兩大來源地。



政府數據顯示加拿大2022年人口為3956.62萬，較前一年增加105萬，增幅為2.7%，是1957年以來最高。在新增人口中，高達96%為外來移民，包括新永久居民與臨時居民。

英國廣播公司（BBC）報道，加國人口大幅增長的部份原因是政府努力吸引移民，以緩解國家勞動力短缺及人口老化的問題，另一邊廂，加拿大也接收了不少受俄烏戰爭、阿富汗人道危機及土耳其敘利亞地震影響的難民。

加拿大公民及移民資源中心（Canadian Citizenship & Immigration Resource Center）3月發文指，印度與中國繼續是加拿大新永久居民的兩大來源國，2022年有118,095名印度人在加拿大成為新永久居民，中國排第2，有31,815人，第3位是阿富汗。

在臨時居民方面，2022年首3大來源地依次是印度、烏克蘭與中國。據中心的文章指，自俄烏戰爭爆發後，烏克蘭成為加拿大臨時居民的其中一大來源地，2022年加國共收到68.6萬宗臨時簽證申請或延期申請，遠遠多於2021年的約1萬宗。