周受資接受美國眾議院質詢　議員質疑TikTok危害青少年

美國兩黨尋求禁用中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版），TikTok行政總裁周受資3月23日出席美國眾議院能源和商務委員會的聽證會。與會議員批評TikTok提供有害內容，並對年輕用戶造成情緒困擾。



共和黨籍眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）批評，有用戶在TikTok開設帳戶後僅幾分鐘，平台的內容算法便已提供不當內容，包括促使自我傷害和飲食失調，以及鼓勵參與危險，甚至危及生命的挑戰。民主黨籍眾議員帕隆（Frank Pallone）表示，TikTok提供內容加劇了兒童的情緒壓力。

共和黨籍眾議員拉塔（Bob Latta） 稱，曾有名10歲女童因仿效平台的「昏迷挑戰」（Blackout Challenge）而死亡。拉塔表示，TikTok不應受到《通訊規範法》（Communications Decency Act）第230條的保護，該法規通常賦予網絡平台內容一定豁免權。

周受資在聽證會上重申，TikTok禁止用戶發布危險挑戰等內容，又指雖然TikTok絕大多數用戶都滿18 歲，但該公司已採取措施保護年輕用戶。此外，他在會上被議員追問他有關中國政府是否可以通過TikTok取得美國用戶數據的問題，他強調中國政府從來沒有問過。