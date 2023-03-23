周受資赴美國眾議院聽證會：中國政府無索取過TikTok美用戶數據

美國兩黨尋求禁用中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版），TikTok行政總裁周受資3月23日出席美國眾議院能源和商務委員會的聽證會，議員追問他有關中國政府是否可以通過TikTok取得美國用戶數據的問題，他指中國政府從來沒有問過。



周受資在出席聽證會前表示，外界圍繞TikTok有很多誤解。

美國全國廣播公司（NBC）報道，在聽證會上，國會議員繼續就中國政府是否可以通過TikTok取得美國用戶數據的問題追問周受資，這位TikTok行政總裁反擊表示「他們從來沒有問過我們」，並指「我沒有看到證據顯示這正在發生。」報道稱，議員似乎對此抱持懷疑態度。

周受資又強調公司計劃把數據轉移到美國，在「美國土地上」儲存數據，並由一間美國公司來監督。

TikTok之前已多次強調正展開「德克薩斯計劃」（Project Texas），希望減輕美國對TikTok的安全憂慮。

▼周受資抵達美國國會山莊▼

《華爾街日報》22日報道，周受資計劃在聽證會上就TikTok安全和保障作出一系列承諾。報道指周受資將在聽證會上受到國會議員強烈質疑，並引述美國會共和黨一些助手稱，在意圖改變議員想法一事上，他說什麼基本上都無力回天。

周受資21日在TikTok發布影片，形容美國議員尋求頒禁，對TikTok來說是關鍵時刻。他說：「一些政界人士已開始討論禁用TiktTok。現在這情況可能會從你們這1.5億人手中奪走TikTok。」他所指的是TikTok有逾1.5億美國用戶。

報道指，周受資會承諾為美國用戶數據設置防火牆，以阻止身處外國的人接觸這些數據，保持TikTok不受外國政府干預。