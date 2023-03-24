美國防長奧斯汀：美軍必須準備好或與中國發生衝突

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月23日就下年度8,420億美元的國防預算接受國會質詢，形容這次預算是基於中美戰略競爭所主導，並指美軍必須準備好可能與中國發生衝突。



奧斯汀當日出席眾議院撥款委員會聽證會表示：「這次（國防）預算屬戰略主導，是基於中美戰略競爭的嚴重程度所提出」。他又提到高超音速等新技術的預算增幅，指計劃斥資超過90億美元，在太平洋加強軍事能力，保護盟友，金額比去年增加4成。

美軍參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）則表示，中國的行動正邁向與鄰國發生對抗和衝突，可能亦包括美國，因此國防部必須繼續將軍隊現代化，「雖然阻止和準備打仗的費用高昂，但仍不及一場戰爭般昂貴」，並指這次國防預算將能防止戰爭，並讓美國準備在必要時戰鬥。

美國總統拜登（Joe Biden）3月9日公布的新財政年度預算案，當中國防預算達8,420億美元創新高，按年上升3.2%。五角大樓其後於15日公布預算案細節，當中1,700億美元用於購買武器，為歷來最多。國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）當時表示，預算案反映美方嚴肅看待與中國競爭，致力嚇阻北京未來數十年發動侵略。