俄烏戰爭｜王毅：政治解決危機應為中歐戰略共識

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅3月23日應約與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話，雙方談及烏克蘭問題，重申中方呼籲對話，並期待法國和其他歐洲國家發揮應有作用，停火止戰、恢復和談、政治解決危機作應成為中歐之間的戰略共識。



新華社報道，王毅應詢向博納介紹了中國國家主席習近平的訪俄情況，表示這是兩大鄰國之間的一次重要訪問，既是合作之旅，也是和平之旅。兩國元首就拓展雙邊合作達成一系列共識，再次確認堅持多邊主義、維護聯合國權威、共同推進世界多極化和國際關係民主化。

在烏克蘭問題上，王毅指中方繼續秉持勸和促談的基本立場。兩國元首發表的聯合聲明，就烏克蘭問題做出重要闡釋，向國際社會發出了和平的聲音，展示了對話的願望，符合大多數國家的共同意願，明確了政治解決危機的正確方向，中方期待法國和其他歐洲國家也能為此發揮應有作用。停火止戰、恢復和談、政治解決危機應成為中歐之間的戰略共識。

博納表示，讚賞中方為勸和促談發揮的積極作用。在烏克蘭問題上，法方不支持陣營對抗。法中都希望通過政治和談判方式結束危機。法方願同中方共同努力，推動停火止戰，尋找和平解決方案。