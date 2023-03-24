澤連斯基促歐盟對俄額外制裁　否則戰事恐拖延多年

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）3月23日敦促歐洲更快地提供更多武器，並對俄羅斯實施額外制裁，否則戰爭可能會拖延多年。



歐盟27國領導人23日開始為期2天的峰會，澤連斯基透過視象會議與歐盟領袖，以及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對話時稱，歐盟有責任採取行動遏制俄羅斯侵略烏克蘭。他重申對遠程導彈、更多彈藥及先進戰機的要求，並表示歐盟需要加快授予烏克蘭成員資格。

澤連斯基之前多次呼籲，歐盟應對俄羅斯實施更嚴厲制裁。他23日重申，如果歐洲繼續等待，邪惡力量可能有時間重新集結，並為多年的戰爭做準備。他向歐洲國家呼籲：「你們有能力阻止這種情況發生。」

另外，歐盟領導人通過了各國外長20日達成的協議，即在未來一年向烏克蘭提供100萬枚炮彈。歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）在峰會上稱，需要支持烏克蘭自衛，歐洲需要繼續表現出團結一致，避免出現任何疲勞跡象。歐盟將撥款10億歐元，用於從現有庫存中迅速供應砲彈，另外撥款10億歐元用於在歐盟國家採購更多彈藥。此外，今次峰會還將討論追加35億歐元。