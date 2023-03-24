以色列民眾抗議國會通過司法改革　內塔尼亞胡重申勢在必行

以色列國會3月23日通過具爭議的司法改革法案其中一部分，民眾繼續在全國各地示威，並爆發警民衝突，當局指至少75人被捕。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）強調，有關改革勢在必行，但防長就被指要求政府暫停改革。



《衛報》及路透社報道，以色列國會經過漫長的辯論後，最終以61票贊成、47票反對，通過被指是保護總理內塔尼亞胡的法案。根據該法案，當地總檢察長巴哈拉夫-米亞拉（Gali Baharav-Miara）即使認為內塔尼亞胡企圖透過司法改革推翻自己涉及貪污的官非，但都沒法宣布對方失職。

而在表決的同時，全國各地都有大批民眾上街示威，他們在過去數週都要求政府撤回有關改善計劃，其中在特拉維夫（Tel Aviv），警方出動水炮，試圖驅趕阻塞一條高速公路的示威者，期間有多名示威者被帶走。

當地電視台最近的民意調查顯示，只有四分一受訪的選民表示支持政府的改革方案，亦有傳媒指，防長加蘭特（Yoav Gallant）原定在23日晚上舉行記者會，公開要求暫停推行司法改革，但他被同屬執政利庫德集團（Likud）的內塔尼亞胡傳召。

加蘭特其後發表聲明，證實有意發表公開講話，但因為內塔尼亞胡亦準備向全國講話而改期。他談及與內塔尼亞胡的會面，向對方講解有關司法改革對國家安全的影響。路透社報道則提到，不少自稱是後備軍人的示威者揚言拒絕參與軍方徵召，以示對有關改革的不滿。有專家警告，後備軍人拒絕參與，或可能損害軍方的運作。

內塔尼亞胡則認為，他們沒有拒絕參軍的理由，指這種行為不但危害國家安全，亦會影響大家的安危。他重申，政府決心推行負責任的司法改革，不會容許任何危害大家未來的紛爭，並盡力平息局勢，再次團結國家。