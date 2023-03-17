朔爾茨晤內塔尼亞胡　促以色列維持自由民主

撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月16日在德國訪問期間，與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面。針對以色列政府推行的司法改革引發大規模示威，朔爾茨直言對事態表示關注，敦促內塔尼亞胡維持以色列自由民主。

雙方在柏林會談後共同發表講話，朔爾茨表示，希望以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）提出的妥協方案不會被擱置，並相信以方最終能找到解決措拖。

內塔尼亞胡推出的的司法改革方案，被指試圖限制最高法院的權力， 同時增加自己選擇法官的權力，恐削弱司法獨立並威脅民主。內塔尼亞胡堅持推行改革，並暗示在與反對派沒有達成一致的情況下，可能會單方面審議方案。

朔爾茨16日呼籲，以色列各方應盡可能達成共識，德國對事態發展非常關注。以色列是德國的重要夥伴，他期望對方維持一個自由民主國家，並強調德國不想干涉以色列內政。

內塔尼亞胡回應稱，外界對其改革方案的質疑荒謬，並向舒朔爾茨保證以色列將保持自由民主。他又稱，以色列擁有獨立的司法機構。

雙方會面期間，也談及德國希望購買以色列製造的 箭-3（Arrow 3） 反彈道導彈防禦系統。內塔尼亞胡表示，兩國已就出售方向達成一致。 朔爾茨表示，此宗交易將標誌雙方防務合作的重大進展。

內塔尼亞胡在德國訪問期間，遭與朔爾茨共同參觀了柏林的 「17號月台」（Gleis 17） 。在1941年至 1945年期間，有超過5萬名猶太人經該處被火車運送到納粹集中營。

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