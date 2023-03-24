美國擬20年內向3太平洋島國提供逾70億美元援助

美國國務院官員3月23日表示，華府正尋求在未來20年為馬紹爾群島、帛琉和密克羅尼西亞聯邦提供逾70億美元經濟援助。路透社報道稱，美國此舉旨在避免盟友進一步受到中國影響。



美國務院高級官員Jane Bocklage於23日表示，華府2024年度預算要求中，包括續簽《自由聯繫協定》（COFA）後，於20年內向上述3個太平洋島國提供71億美元（約557億港元）撥款，其中65億（約510億港元）為直接經濟援助，6.34億美元（約49.8億港元）是用於在當地擴展美國郵政服務的費用。

Jane Bocklage稱，美方正致力完成最後談判，目標在數週內談妥。她主張若無新的經濟援助條款，美方即等於任憑3國面對「掠奪行為」和「脅迫行為」，路透社指這是暗中批評中國近年來積極拉攏太平洋島國。

3國現時均與華府保持密切聯繫，但抱怨美國援助與義務並不相稱。路透社引述評論稱，若美方與3國未能就新條款達成協議，他們或會轉向中國尋求資金，又或增加貿易及觀光往來。

美國與太平洋島國1980年代首次簽署《自由聯繫協定》，訂明美國對這些島國具有協防責任，並保留進入太平洋大片區域的專屬權。上述3國協定分別會在2023及2024年期滿。

美國2023年稍早曾表示，已同馬紹爾群島、帛琉和密克羅尼西亞聯邦在續簽談判上就美方金援條款達成共識，但未提供細節。