美國能禁止民眾使用TikTok嗎？︱新聞背後

TikTok在美國再度面臨遭禁的風險。上周，美國政府要求由中國科技企業字節跳動所擁有的TikTok出售其股份，否則將在美國禁用該應用程式。3月20日，白宮通知聯邦部門在30天內從所有政府設備上刪除TikTok，眾議院則在昨日（23日）投票推動法案，允許總統拜登在美國全境禁止TikTok的使用。



美國為什麼要禁止TikTok？

美國政府與立法者擔心，TikTok可能將其所收集的敏感用戶信息（包括位置）交給中國政府。他們認為，中國政府可以要求中國企業和公民提供數據來進行情報收集，憂心TikTok被用來監視美國人、或者成為在美傳播虛假信息的平台。

目前，英國、加拿大和歐盟的行政機構也禁止官方部門在其設備上使用該程式。印度則在2020年實施完全禁令。

TikTok長期以來一直否認這類指控，堅稱其運作與其他社交媒體公司沒有區別，並表示它絕不會向中國政府提供數據。

TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院一個委員會的聽證會（Reuters）

美國政府如何能阻止人們使用？

在操作上，實施禁令最可能的方法是要求蘋果、Google等平台的應用商店將TikTok下架。

《紐約時報》引述戰略與國際研究中心（ Center for Strategic and International Studies）研究員Caitlin Chin指，政府還可以阻止TikTok賣廣告、或對其系統進行更新，從而使其無法運作。此外，蘋果和其他運營應用商店的公司還可以在應用商店中，屏蔽失效或者包含不適當或非法內容的手機程式。

有專家認為，拜登政府若要禁用TikTok，必須通過包括 《限制法案》（RESTRICT ACT，該法案授予商務部以國家安全為由禁止外國科技產品）在內的立法，而這些立法舉措將會增強政府限制言論自由的權利。

2020年，特朗普政府在試圖通過行政命令禁用TikTok時，遭到美國法院的制止。然而，新的法案可能會賦予拜登政府完全禁止TikTok的權利。