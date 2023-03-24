Do Kwon︱Terra創辦人逃亡10個月　持假護照欲飛杜拜終落網

加密貨幣界Terraform Labs共同創辦人、被通緝多時的權道亨（Do Kwon）3月23日在歐洲巴爾幹半島國家黑山（Montenegro）被捕。黑山內政部表示，權道亨當時正持假護照意圖出境，事敗被捕，同行的Terra財務長Hon Chang Joon亦一同落網。黑山24日起訴權道亨偽造文件。



權道亨是加密貨幣界公鏈Terra的推手，但Terra於2022年5月「爆煲」，其加密幣Terra（LUNA）與「穩定幣」TerraUSD（UST）相繼暴挫，權道亨之後便「失蹤」，至今約有10個月。

黑山內政部2023年3月23日表示，權道亨與Hon Chang Joon當日手持偽造的黑山護照，意圖登上飛往杜拜班機時事敗被捕。警方搜查行李發現，二人另藏有比利時及韓國的偽造旅遊證件，並從他們身上繳獲3部手提電腦和5部手機。

韓國檢察官24日表示，會尋求將權道亨引渡至韓國。美國法院亦在同日正式起訴權道亨，指他犯有多宗欺詐罪。但兩國與黑山均無引渡協議，現時難以確定他會被送往何處。

加密幣「Jail Kwon Token」價格飆升

權道亨被捕消息傳出後，一款名為「Jail Kwon Token」（意即「囚禁權道亨」幣）的小眾加密幣價格急升。

加密貨幣資訊網站CoinMarketCap數據顯示，截至美國東部時間午夜12點，Jail Kwon Token價格上升67%，達0.00006119美元（約0.00048港元）。