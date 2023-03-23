美國SEC宣布起訴TRON創辦人孫宇晨　涉詐騙及非法出售加密貨幣

美國證券交易委員會（SEC）3月22日宣布，將起訴中國區塊鏈項目波場（TRON）創辦人孫宇晨及另外8人，包括Youtuber拳手Jake Paul、美國女星蓮茜露漢（Lindsay Lohan）、歌手Ne-Yo等非法出售加密貨幣，以及透過人為操縱誇大加密資產的交易量。



SEC指出，大約在2017年8月起，孫宇晨與其3間公司Tron Foundation Limited、BitTorrent Foundation Limited及Rainberry Inc參與了一項分發數十億名為「Tronix」（TRX） 和「BitTorrent」（BTT）的加密資產計劃，並透過使用未經註冊的賞金計劃，引導包括美國投資者在內的相關人士於社交媒體上推廣代幣。由於TRX及BTT是以證券方式出售，因此需要在SEC進行登記。

SEC又表示，孫宇晨亦透過洗售交易（Wash Trading），去誇大TRX在次級市場上的表面交易量，屬詐騙及操縱市場行為。起訴內容指，孫宇晨在2018年4月至2019年2月期間，曾指示員工在其控制的兩個戶口之間，至少進行超過60萬筆TRX洗售交易，並讓其從中獲得了逾3100萬美元收益。

孫宇晨於2017年創辦區塊鏈業務波場幣，此後擴展到其他分散化技術和平台，如BitTorrent Inc、Steemit和DLive。2019年，他在「股神」巴菲特（Warren Buffett）的年度慈善拍賣中花費創紀錄的460萬美元與對方共進午餐，結果成為頭條新聞。