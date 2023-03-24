沙特伊朗復交後　將迎來沙特敘利亞復交？

3月10日，「沙伊北京對話」發表三國聯合聲明，不僅沙特阿拉伯和伊朗兩國緊張關係有所緩解，中東地區也迎來了更多和平穩定的曙光。

當地時間3月23日，沙特媒體《烏卡茲報》（Okaz）獨家報道稱，敘利亞國家安全局局長和情報總局局長等高級官員本週早些時候曾訪問沙特首都利雅得，並與沙方官員就逐步恢復兩國關係舉行會談。

當天晚些時候，沙特國家電視台援引沙特外交部消息人士的話報道稱，沙方正在就恢復在敘利亞境內提供領事服務的相關事宜與敘利亞外交部進行討論。路透社同日也援引3名消息人士稱，沙敘正尋求重新建立外交關係，已接近「里程碑式協議」，重開大使館的時間可能就在「開齋節」（4月下旬）之後。



對此消息，美國國務院發言人的表態聲稱，相關問題立場並未改變，「不鼓勵其他國家和阿薩德（Bashar al-Assad）政府關係正常化」，似乎並不樂見沙敘復交。

沙敘復交不僅有望讓敘利亞重返阿拉伯大家庭，也標誌着阿拉伯國家同阿薩德政府關係正常化取得重要進展。路透社分析認為，從沙伊對話到沙敘對話，這些事件表明，由中國主辦主持的「沙伊北京和解」可能會在中東地區的其他危機中發揮重要作用。

圖為《烏卡茲報》3月23日報道截圖。（Okaz）

根據《烏卡茲報》獨家消息，沙敘兩國不僅正在討論重開大使館的可能性，沙特駐敘利亞大使館也正在開始進行一些修復工作。報道稱，此舉有望推動敘利亞進一步改善同阿拉伯國家的關係，並擴大該國在阿拉伯世界的「朋友圈」。

同時，本週早些時候， 敘利亞國家安全局局長阿里．馬姆盧克（Ali Mamlouk）和情報總局局長胡薩姆．盧卡（Hossam Louka）訪問了利雅得，並與沙特官員就逐步恢復兩國關係進行了會談。

報道還稱，今年即將在沙特舉辦阿拉伯國家聯盟首腦理事會，沙敘雙方進行會談以及兩國外交關係的恢復，有可能為會議期間恢復敘利亞的阿盟成員資格奠定基礎。本月早些時候，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）曾表示，（沙特）與阿薩德政府的接觸可能會使敘利亞重返阿盟，但目前討論這一步還為時尚早。

當地時間3月23日晚間，沙特國家電視台新聞頻道援引沙特外交部消息人士的話報道稱，沙方正在就恢復在敘利亞境內提供領事服務的相關事宜與敘利亞外交部進行討論。報道稱，這一討論是沙方出於對「向沙敘兩國人民提供領事服務」的重視。

圖為敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）2020年8月12日在國會發表講話。（Reuters）

除沙特媒體之外，路透社同日也援引3名知情人士報道稱，繼沙伊之後，敘利亞和沙特正尋求重新建立外交關係，兩國已接近達成復交和重開大使館的「里程碑式協議」。此前，這兩個國家斷絕外交關係已有10多年時間。

據報道，一名接近大馬士革方面的消息人士透露，在沙伊宣布同意復交後，敘利亞和沙特之間接觸勢頭也非常強勁，而伊朗又是敘利亞的重要盟友國家。

另一名消息人士則告訴路透社，兩國政府準備在4月下旬的穆斯林傳統節日「開齋節」之後，重新開放大使館。第3名消息人士和海灣地區一名外交官員則透露，這一決定是沙敘兩國會談的結果。這幾名消息人士均要求匿名，路透社隨後請求沙特和敘利亞政府發表置評，但未獲回應。

路透社指出，自2011年敘利亞內戰爆發以來，許多西方國家和阿拉伯國家都與阿薩德政府斷絕往來。此次沙敘兩國準備重新建立外交關係，對於敘利亞而言，是重返阿拉伯大家庭的一次「巨大飛躍」，同時也標誌着阿拉伯國家同阿薩德政府關係正常化取得重要進展。

報道稱，美國及其中東地區的幾個盟國，包括遜尼派領導的沙特和卡塔爾，都曾介入過敘利亞內戰，而阿薩德政府背後，則有什葉派國家伊朗以及俄羅斯支持。對於沙特和敘利亞有望關係正常化，美國似乎「並不樂見」。

路透社報道稱，在被問及這一事件進展時，美國國務院發言人聲稱，美國的立場沒有改變，由於「阿薩德政府在內戰中的暴行」，不會鼓勵其他國家和阿薩德政府關係正常化。

路透社還特別提到，沙敘之間這一外交突破似乎也表明，本月早些時候的「沙伊北京和解」可能會在中東地區的其他危機中發揮重要作用。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al Aiban，左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani，右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。（Reuters）

3月10日，中國、沙特阿拉伯和伊朗三國在北京發表聯合聲明，宣布沙特和伊朗達成一份協議，同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。三國表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。這一事件，堪稱中東地區的重大事件。

對此消息，敘利亞外交部在3月11日曾發布聲明稱，歡迎沙特和伊朗復交，此舉將加強該地區的安全和穩定。同時，敘方還高度稱讚了中方為實現這一目標所作出的巨大努力。

當地時間3月16日，《華盛頓郵報》發表了以「中國如何預示中東多極化的開始」為標題的評論文章，作者大衛．伊格內修斯（David Ignatius）在文中提到了美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）近期就此事接受其採訪的觀點。

基辛格表示，此事是中東戰略格局的一個重大變化，中國以「和平締造者」的角色改變了國際外交的職權範圍，並朝着成為創建世界秩序的參與者的目標邁出了重要一步。伊格內修斯則分析稱，美國不再是中東地區不可或缺的力量，如今中國也有在外交領域促成國家間達成和平協議的強大號召力。

本文由觀察者網熊超然所撰，原題為〈沙伊同意復交後，又一大突破將至？〉，獲觀察者網授權轉載

