《盧旺達飯店》主角原型恐怖主義罪獲減刑　可提早放監

電影《盧旺達飯店》（Hotel Rwanda）的原型人物魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）2021年9月涉恐怖主義罪而被判監25年，盧旺達政府3月24日宣布，魯塞薩巴吉納已獲減刑，並在25日重獲自由。



《衛報》報道，盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）的發言人在Twitter公布魯塞薩巴吉納準備獲釋的消息，指這是共同盼望與美國修補關係的成果。

魯塞薩巴吉納擁有美國永久居留權，而盧旺達傳統上與美國建立密切關係，惟兩國因為這宗官司，以及盧旺達被指干涉鄰國剛果民主共和國（DR Congo）而關係緊張。

圖為魯塞薩巴吉納2020年8月31日突然在盧旺達現身，他已被警方拘捕及帶上手銬，他的家人大感震驚（Reuters）

盧旺達法院在2021年9月裁定魯塞薩巴吉納參與恐怖組織罪名成立，判監25年。該組織一直反對卡加梅政府，魯塞薩巴吉納否認指控並拒絕出庭應訊，華府則指他沒獲得公平審訊保證，認為他被錯誤扣押，因此不斷以外交途徑爭取對方獲釋。

卡加梅在24日決定為魯塞薩巴吉納及另外19人減刑，政府稱認同美國為有關問題創造條件的努力，以及卡塔爾政府的推波助瀾，但強調根據當地法律，減刑並不等於消除刑期，假如獲釋人士再犯同類罪行，將要完成餘下刑期。

魯塞薩巴吉納25日獲釋後，會先前往卡塔爾多哈（Doha），他的家人屆時或到當地與他團聚，之後再到美國。

盧旺達國內的圖西族和胡圖族在1994年4月至7月發生大規模暴力衝突，共有50萬至100萬人慘遭屠殺，魯塞薩巴吉納當時在酒店中任職經理，為超過1200人提供庇護，故事後來獲改編為電影《盧旺達飯店》（Hotel Rwanda），並在2004年獲得3項奧斯卡提名。

魯塞薩巴吉納過去反對卡加梅政府，他1996年離開盧旺達後，一直住在美國及比利時，但在2020年8月在阿聯酋杜拜（Dubai）遭帶回盧旺達。