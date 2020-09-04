《盧旺達飯店》主角原型因恐怖主義罪被捕　家人：他遭綁架回國

在經典電影《盧旺達飯店》（Hotel Rwanda）中，男主角利用酒店經理身份為逾1200人提供庇護，電影取材自真人真事，但這位主角的原型人物、現年66歲的魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）8月31日被拘捕。他帶上手銬現身於盧旺達首都基加利（Kigali），被控涉及恐怖主義、縱火、謀殺等罪名。 魯塞薩巴吉納早在90年代離開盧旺達，住在美國及比利時，他的家人表示，相信他是在杜拜被綁架回國。美國國務院官員表示，已與盧旺達大使會晤討論有關情況。

圖為魯塞薩巴吉納2020年8月31日突然在盧旺達現身，他已被警方拘捕及帶上手銬，他的家人大感震驚（Reuters）

魯塞薩巴吉納的女兒卡寧巴（Carine Kanimba）表示，父親8月27日飛到杜拜開會，還用WhatsApp向家人表示平安抵達，但之後就失去音訊，直至他突然8月31日在盧旺達被帶上手銬，遭安排在媒體面前現身。卡寧巴質疑父親是遭綁架回國。

美國國務院非洲事務局助理國務卿納吉（Tibor Nagy）9月3日與盧旺達大使穆坎塔巴納（Mathilde Mukantabana）商討有關事宜，他之後發聲明指出，美國希望盧旺達政府提供人道待遇、遵從法治，並讓魯塞薩巴吉納得到公正和透明的法律程序。

2004年的電影《盧旺達飯店》以盧旺達大屠殺為背景，改編自真人真事，男主角Paul是胡圖族人，他利用酒店經理身份為逾1200人提供庇護（電影劇照）

盧旺達國內的圖西族和胡圖族在1994年4月至7月發生大規模暴力衝突，共有50萬至100萬人慘遭屠殺，魯塞薩巴吉納當時在酒店中任職經理，為超過1200人提供庇護，故事後來獲改編為電影《盧旺達飯店》（Hotel Rwanda），並在2004年獲得3項奧斯卡提名。

魯塞薩巴吉納過去反對盧旺達的卡加梅（Paul Kagame）政府，他1996年離開盧旺達後，一直住在美國及比利時，盧旺達政府如今表示是通過「國際逮捕令」拘捕魯塞薩巴吉納，但未有透露是何時及得到哪一國的幫助。

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