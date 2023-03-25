彭博社：蔡英文過境美國前　拜登與習近平料不會通電話

由於美中關係持續緊張，知情人士透露，美國官員預計總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平不會那麼快通電話，因北京至今仍未對華盛頓要求安排兩人通話作出回應。



彭博社引述知情人士報道，北京至今仍未對華盛頓要求安排拜登及習近平通話作出回應。美國官員此前說，中國第十四屆全國人大第一次會議3月13日閉幕後，拜登和習近平就會通電話。

知情人士說，美國現在預計在台灣總統蔡英文4月初在美國過境之前，兩人可能不會通電話。

中國官員已對蔡英文將在美國過境，並可能與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面作出批評。這反映美中關係因為近幾個月的一連串事件急轉直下，雙方隔空交鋒也變得愈來愈強硬。

當被要求對知情人士的講話作出回應時，白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）稱「那只是無端的揣測」。她說：「兩位領導人將會在未來幾週的某個時間通電話，但我們現在沒有具體安排要宣布。」

美國2月4日擊落出現在南卡羅來納州臨近海域上空的一個中國氣球後，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）要求與中國國務委員兼國防部長魏鳳和通電話，一直沒有得到回應。美方指被打下的氣球是間諜氣球，中方說是民用科研氣球。美國國務卿布林肯（Antony Binken）原定2月5日到北京訪問的行程也因此被推遲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

