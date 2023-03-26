多位歐洲領袖將相繼訪華　外媒：憂中俄關係太密切

外媒3月24日稱，中國國家主席習近平3月20日至22日國事訪問俄羅斯，他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的情誼令歐盟領導人不安，歐盟領導人憂慮中俄關係會變得太密切，因此突然爭先恐後地訪問中國。



《政治報》歐洲版（Politico Europe）3月24日刊出的文章認為，習近平訪俄之旅後，歐盟領導人憂慮中俄關係會變得太密切。

報道指，在外界愈來愈擔心習近平或會加強對俄羅斯在烏克蘭的戰爭的支持之際，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）3月23日宣布，他3月30日至31日國事訪問中國，期間會與習近平見面，討論烏克蘭和平方案。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月4日會與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪華，期間會敦促中國向俄羅斯施壓，以期結束俄烏戰爭。

報道稱，馬克龍在歐盟一次非公開會議上，促請歐盟領導人加倍努力地阻止中國加深對俄羅斯入侵行動的支持。內文引述一名歐盟官員指，馬克龍強調需盡最大努力確保中國不支持俄羅斯、以及俄羅斯推進戰爭的能力。

盧森堡首相貝泰爾（Xavier Bettel）則呼籲繼續與北京接觸，以拉近與中國的距離。

文章談到歐盟並未對是否向中國採取新態度達成共識，但據一位匿名的歐盟官員指，「中國不完美，但有一天我們可能需要她…… 幾個成員國都有同感。」